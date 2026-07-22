Sergio Rubini al Festival Illica 2026 il 22 luglio

Mercoledì 22 luglio, alle 21.30, la suggestiva Piazza del Municipio, affacciata sulla Rocca del borgo medievale di Castell’Arquato, ospiterà un attesissima prima nazionale del Festival Illica 2026: Sergio Rubini, tra gli attori e registi più autorevoli della scena italiana, darà vita insieme alla Filarmonica Arturo Toscanini ad una rilettura inedita de Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, spettacolo-concerto ideato appositamente per il Festival Illica e realizzato in collaborazione con il Festival di Teatro Antico di Veleia.

Dopo la preziosa anteprima del cineconcerto del 3 luglio e dopo il grande successo di Stefano Massini, che il 16 luglio ha conquistato il pubblico con Vissi d’arte. Luigi Illica tra mito, musica e scena, questo nuovo Flauto magico conferma la linea artistica del Festival Illica 2026 che sotto la direzione artistica di Paola Pedrazzini, amplia il proprio orizzonte, facendo dialogare teatro, musica, letteratura e narrazione contemporanea, in piena sintonia con la natura poliedrica di Luigi Illica.

«Ogni spettacolo di questa edizione nasce come una creazione originale, pensata non per raccontare Luigi Illica, ma per proseguirne idealmente il percorso. – spiega la direttrice artistica Paola Pedrazzini – Illica è stato un autore capace di attraversare linguaggi diversi, e il Festival vuole fare lo stesso: mettere in relazione teatro, musica, letteratura e narrazione contemporanea. Dopo Stefano Massini, Sergio Rubini raccoglie questa sfida con un Flauto magico che non è una semplice esecuzione dell’opera di Mozart, ma un nuovo racconto teatrale in cui la parola incontra la musica e la tradizione si rinnova attraverso uno sguardo contemporaneo.»

Dopo Stefano Massini, un altro grande protagonista del teatro italiano firma una produzione originale pensata per il Festival, confermando la vocazione della manifestazione a commissionare spettacoli inediti capaci di far dialogare tradizione e contemporaneità, nel segno della contaminazione tra teatro e musica.

Lo spettacolo si configura come un vero e proprio viaggio teatrale e musicale, sospeso tra incanto, mistero e desiderio di luce: un percorso emozionale che avvolge lo spettatore fin dall’ouverture.

Sarà la voce recitante di Sergio Rubini a guidare il pubblico alla scoperta dell’universo visionario, simbolico e iniziatico dell’ultima opera del genio salisburghese, scritta su libretto di Emanuel Schikaneder e rappresentata per la prima volta a Vienna nel 1791, appena due mesi prima della scomparsa di Mozart. Un racconto capace di restituire il fascino esoterico dell’opera, il suo respiro fiabesco e quella sottile ironia che ne fanno ancora oggi un capolavoro senza tempo.

La narrazione dialogherà costantemente con il canto e con la forza espressiva dell’orchestra, intrecciando recitazione, arie celebri e pagine sinfoniche in un fluire continuo di quadri teatrali e musicali.

Accanto alla Filarmonica Arturo Toscanini, composta per l’occasione da 38 professori d’orchestra e diretta dal Maestro Nicola Valentini, salirà sul palco un cast vocale internazionale di assoluto rilievo: il soprano Nofar Yacobi, Regina della Notte dalle vertiginose colorature; il soprano Aloisia De Nardis, interprete di Pamina e Papagena, capace di passare dalla dolcezza lirica alla vivacità brillante; il baritono Gonzalo Godoy Sepulveda, Papageno dal timbro caldo e dalla trascinante presenza scenica; e il basso Ferdinand Muradyan, il cui Sarastro darà voce alla dimensione più solenne e spirituale dell’opera.

Luci e scene, concepite per esaltare il continuo dialogo tra oscurità e rivelazione, completeranno l’esperienza, trasformando il palco in uno spazio iniziatico in cui musica, parola e gesto si riflettono e si amplificano reciprocamente.

Lo spettacolo ha già registrato il tutto esaurito, confermando il grande interesse del pubblico per il nuovo corso del Festival Illica. Per l’iscrizione alla lista d’attesa e per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito veleiateatro.com.

Mercoledì 22 luglio – ore 21.30 | Castell’Arquato (Pc)

SERGIO RUBINI e FILARMONICA ARTURO TOSCANINI

in

IL FLAUTO MAGICO

Di Wolfgang Amadeus Mozart

Con Sergio Rubini voce recitante

Nofar Yacobi (soprano) –Regina della Notte

Aloisia De Nardis (soprano)-Pamina, Papagena

Gonzalo Godoy Sepulveda (baritono)-Papageno

Ferdinand Muradyan (basso)-Sarastro

Filarmonica Arturo Toscanini

M° Nicola Valentini – Direttore

Evento in collaborazione Festival Illica – Festival di Teatro antico di Veleia

PRIMA NAZIONALE

www.veleiateatro.com

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy