Serie B – Assigeco, che sollievo! Coach Manzo dimesso dall’ospedale dopo il grande spavento

UCC Assigeco Piacenza comunica che il capoallenatore Humberto Manzo, dopo il fischio finale della partita di ieri contro Desio, ha avuto un evento sincopale su crisi ipertensiva. È stato subito soccorso dal medico sociale Gianluca Concardi ed è stato trasportato all’ospedale di Piacenza, dove è stato sottoposto a una serie di esami clinici e strumentali che hanno dato esito negativo. L’allenatore è stato dimesso in mattinata ed è tornato a casa per osservare un periodo di riposo.
Contrariamente a quanto riportato da alcune testate giornalistiche, il dottor Concardi intende ribadire che non è stata erogata alcuna scarica da parte del defibrillatore perché non necessaria.