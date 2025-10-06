Serie B – Assigeco, che sollievo! Coach Manzo dimesso dall’ospedale dopo il grande spavento

UCC Assigeco Piacenza comunica che il capoallenatore Humberto Manzo, dopo il fischio finale della partita di ieri contro Desio, ha avuto un evento sincopale su crisi ipertensiva. È stato subito soccorso dal medico sociale Gianluca Concardi ed è stato trasportato all’ospedale di Piacenza, dove è stato sottoposto a una serie di esami clinici e strumentali che hanno dato esito negativo. L’allenatore è stato dimesso in mattinata ed è tornato a casa per osservare un periodo di riposo.

Contrariamente a quanto riportato da alcune testate giornalistiche, il dottor Concardi intende ribadire che non è stata erogata alcuna scarica da parte del defibrillatore perché non necessaria.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy