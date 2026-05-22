Inner Wheel Club di Piacenza e Rotary Club Piacenza Farnese a fianco degli studenti della Cattolica

Lunedì, 25 maggio, alle 17,30 nella Sala Piana dell’Università Cattolica di Piacenza si terrà la cerimonia di consegna dei premi che Inner Wheel Club di Piacenza e Rotary Club Piacenza Farnese riservano, ormai da diversi anni, a due studenti meritevoli iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale delle Facoltà di Economia e Giurisprudenza e di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’ateneo Piacentino.
Quest’anno saranno premiati Marta Merli, iscritta al primo anno del Corso di laurea magistrale in Gestione d’azienda della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, e Gabriele Veneziani, iscritto al Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari.
Lunedì Merli, che ha conseguito la laurea triennale con 110 e lode, riceverà il premio di studio messo a disposizione da Inner Wheel Club di Piacenza, mentre Veneziani, che ha conseguito la triennale con 102/100, riceverà il premio messo a disposizione dal Rotary Club Piacenza Farnese.
Interverranno Laura Zoni, Vicepreside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, e Pier Sandro Cocconcelli, Preside della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali insieme alla presidente dell’Inner Wheel Club di Piacenza Roberta Marazzi e alla vice presidente del Rotary Club Farnese Melissa Secchi.
Durante il pomeriggio sono previsti anche gli interventi di Letizia Frezzotti, Governatrice del Distretto 204 Inner Wheel e delle due studentesse che per prime ricevettero i premi di studio. Si tratta di Maria Ismene Papageorgiu, prima studentessa premiata nel 1993 dall’Inner Wheel e Giorgia Spigno, premiata nel 1997 dal Rotary Club Piacenza Farnese.