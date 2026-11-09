Striscione rimosso dalla scuola, Pd: “La frase ‘Qui nessuno è straniero’ non è propaganda politica, ma un principio di inclusione”

“Qui nessuno è straniero” non è uno slogan di parte, nè l’espressione di una particolare visione politica o partitica. E’, prima di tutto, il significato più autentico della Scuola: un luogo di accoglienza, di esercizio della democrazia, di sviluppo delle conoscenze e delle competenze necessarie a costruire pensiero critico e senso civico”.

E’ questa la convinzione del Partito Democratico provinciale di Piacenza rispetto alla vicenda dello striscione rimosso dalla scuola primaria Rodari di Podenzano, che in questi giorni ha alimentato un dibattito. “Dibattito nel quale riteniamo necessario riportare al centro il valore educativo della scuola e i principi fondamentali della nostra Costituzione”, continua il Pd.

LA NOTA DEL PD

Quando una studentessa o uno studente varca la soglia di una scuola, intraprende un percorso di confronto, crescita e formazione, fondato su precisi indirizzi di programmazione e su un Piano triennale dell’offerta formativa, nel rispetto di quell’autonomia scolastica che si esprime sul piano didattico, disciplinare, finanziario e umano. Un’autonomia che rappresenta un elemento fondamentale del nostro sistema educativo e che deve consentire alla comunità scolastica di promuovere conoscenza, partecipazione e consapevolezza.

Questo dovrebbe essere sufficiente per comprendere come uno striscione quale quello contestato, realizzato nell’ambito di un percorso educativo dedicato all’uguaglianza e alla solidarietà, non possa essere ridotto a una manifestazione di propaganda politica. Al contrario, rappresenta una delle tante espressioni di una Scuola che non lascia indietro nessuno, che non esclude e non discrimina, nella quale la dialettica, il confronto e il rispetto reciproco costituiscono le fondamenta della vita democratica.

Preoccupa, dunque, il tentativo di attribuire un significato ideologico o partitico a un messaggio che richiama valori universali e costituzionali. L’inclusione, l’uguaglianza e il riconoscimento della dignità di ogni persona non possono diventare terreno di contrapposizione politica, nè essere considerati principi di parte a seconda di chi li esprime.

Vale la pena ricordare che l’articolo 33, primo comma, della nostra Costituzione afferma chiaramente: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”. Un principio fondamentale, perchè un’attività intellettuale non libera, ma asservita a interessi di altra natura, tradisce la propria funzione educativa e culturale. La libertà di insegnamento trova infatti il proprio fondamento nei valori di libertà, democrazia e uguaglianza sanciti dalla Carta costituzionale. E ancora, l’articolo 34 della Costituzione recita: “La scuola è aperta a tutti”.Un’affermazione tanto semplice quanto inequivocabile, che racchiude il significato stesso dell’istruzione pubblica nel nostro Paese.

Ci chiediamo allora quale differenza sostanziale possa esserci tra il principio costituzionale secondo cui “La scuola è aperta a tutti” e il messaggio “Qui nessuno è straniero”. Non sono forse due modi di affermare il medesimo valore di accoglienza, uguaglianza e pari dignità?

Il rispetto delle regole e delle procedure che disciplinano la vita scolastica è certamente importante e non intendiamo metterlo in discussione. Ma altra cosa è trasformare una questione procedurale in una polemica politica sul contenuto di un messaggio educativo, arrivando a considerare divisivi valori che dovrebbero invece unire l’intera comunità.

La scuola pubblica non deve essere un luogo di indottrinamento, ma non può nemmeno diventare uno spazio nel quale si abbia timore di affermare i principi fondamentali della nostra democrazia. Difendere la libertà di insegnamento significa anche riconoscere e rispettare il lavoro quotidiano di docenti e studenti, che attraverso percorsi educativi come quello realizzato alla Rodari contribuiscono a costruire una società più consapevole, aperta e rispettosa delle differenze.

Per il Partito Democratico provinciale di Piacenza, affermare che “Qui nessuno è straniero” significa semplicemente ribadire quale debba essere la missione della scuola della Repubblica: accogliere, educare, formare cittadini liberi e consapevoli, garantendo a ciascuno le stesse opportunità, senza discriminazioni.

Perchè l’uguaglianza non è propaganda. L’inclusione non è una provocazione politica. Sono valori costituzionali sui quali si fonda la nostra democrazia.