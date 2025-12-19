Serie B – I Fiorenzuola Bees chiamati a una reazione contro una big: domenica al PalArquato arriva la Gema Montecatini

Domenica 21 dicembre 2025 alle ore 18.00, al PalArquato di Castell’Arquato, i Fiorenzuola Bees sono attesi da un’altra sfida di assoluto spessore contro la T Tecnica Gema Montecatini, gara valida per la 17ª Giornata del Campionato di Serie B Nazionale Old Wild West Girone A 2025/2026.

Per i gialloblù si tratta di un nuovo banco di prova dentro un calendario di ferro, che nelle ultime settimane ha presentato un conto durissimo: tre sconfitte consecutive contro Vigevano, Desio e, nel turno infrasettimanale, a Vicenza, dove i Bees hanno ceduto 89-76.

La trasferta veneta ha lasciato in eredità un aspetto che continua a pesare e che sarà fondamentale correggere, quello delle palle perse: 19 a Vicenza, dopo le 20 del weekend precedente contro Desio, un dato che in partite di questo livello finisce per determinare l’inerzia e il risultato.

Allo stesso tempo, però, non sono mancate le indicazioni incoraggianti, a partire da Ambrosetti, autore di 17 punti con il 50% da tre, confermando una condizione in crescita dopo l’infortunio che lo ha limitato nel mese di novembre, e passando per i segnali di solidità e leadership di Bottioni e De Zardo, in costante crescita durante l’arco della partita e sempre più centrali nel guidare il gruppo nei momenti chiave.

Il focus su Gema Montecatini

Di fronte, Fiorenzuola troverà una Gema Montecatini che arriva a Castell’Arquato con un entusiasmo opposto, forte della vittoria pesantissima per 76-83 al PalaTagliate di Lucca nel derby contro gli Herons Montecatini, successo che ha spinto la formazione di coach Andreazza nella stratosfera del Girone A.

In quella sfida il grande protagonista è stato Darryl Jackson, 26 punti per l’americano naturalizzato maltese classe 1985, capace di mettere in campo tutta la propria esperienza e classe in una serata dal peso specifico enorme; un giocatore determinante, che nell’ultimo biennio è stato assoluto protagonista con la canotta di Ruvo, con cui ha centrato la promozione in A2 nel giugno scorso, sostenuto da numeri importanti, oltre 18 punti di media in stagione regolare e 17,5 ai playoff.

Ma la Gema non è solo Jackson, e lo sanno bene coach Marco Del Re e lo staff dei Bees, chiamati a preparare una gara complessa anche per la qualità e la profondità del roster toscano, con Bargnesi, Strautmanis, Vedovato e Acunzo capaci di flirtare con la doppia cifra di media e di incidere con continuità.

La classifica

La classifica racconta un campionato apertissimo e feroce: Montecatini è terza con 22 punti, in una situazione in cui le prime nove squadre sono raccolte in appena quattro punti, mentre Fiorenzuola è a quota 12, a braccetto con Lumezzane e SIAZ Piazza Armerina, una posizione che mantiene margine di sicurezza rispetto al fondo ma che impone ai gialloblù di tornare alla vittoria per alimentare il percorso verso l’obiettivo stagionale della salvezza.

Farlo davanti al proprio pubblico al PalArquato rappresenta un’occasione e insieme una possibilità di reagire, ritrovare solidità e trasformare le luci ed ombre viste nelle ultime uscite in punti pesanti.

