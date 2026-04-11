Nasce la bottega del Campus Raineri Marcora: scuola e territorio in nome delle eccellenze

C’è un nuovo spazio al Campus Raineri Marcora di Piacenza. Si chiama La Bottega del Campus ed è, a tutti gli effetti, un inizio: un piccolo banchetto in legno, inaugurato con il taglio del nastro tricolore, che segna l’avvio di qualcosa di concreto e promettente.

La struttura

La struttura, una graziosa casetta in legno con ante ribaltabili a mo’ di banco vendita, affiancata da due botti da vino, è stata donata dal CVSP, il Club Veicoli Storici Piacenza, l’associazione di appassionati di auto e moto d’epoca che ogni anno sceglie una realtà del territorio a cui destinare parte del proprio budget.

Un legame nato quasi per caso, ma già solido: tutto è iniziato lo scorso dicembre, quando il club aveva organizzato il proprio pranzo di fine anno proprio all’interno dell’istituto, con duecento soci seduti a tavola. Da quella giornata è scattata un’amicizia, e da quell’amicizia è arrivato il dono.

Cosa proporrà la bottega

La bottega proporrà fiori, miele e vino, ma anche piante ornamentali di qualità (ideali per abbellire giardini e terrazzi), verdura fresca di stagione (coltivata e venduta a km zero, nel rispetto dei cicli naturali), servizi di giardinaggio rivolti a privati ed enti locali, dalla progettazione alla manutenzione del verde

Tutto prodotto e gestito attraverso l’azienda agraria del Campus, quel laboratorio a cielo aperto che con i suoi spazi coltivati, le serre e la cantina rappresenta il cuore pratico della formazione. Allestire, presentare, vendere: competenze reali, che completano il percorso del “fare per imparare”, pilastro delle scuole tecniche e professionali.

Una vocazione multidisciplinare

Il Campus Agroalimentare di Piacenza comprende l’Istituto Tecnico Agrario, l’Istituto Professionale Agrario e l’Istituto Alberghiero: in futuro, proprio questa vocazione multidisciplinare potrebbe arricchire ulteriormente l’offerta della Bottega, con la possibile vendita di prodotti preparati dagli studenti dell’indirizzo alberghiero.

All’inaugurazione erano presenti docenti, studenti, il dirigente scolastico Alberto Mariani con il suo staff, il personale dell’azienda agraria e i rappresentanti del CVSP. Un momento semplice, ma denso di significato.

Perché la bottega non è solo un banco di vendita: è un segno visibile di come scuola e territorio possano costruire qualcosa insieme, a partire da un pranzo di fine anno e da una passione comune per la propria città. I proventi ricavati dalle vendite verranno reinvestiti nell’acquisto di materiali e attrezzature per la formazione degli studenti. Per informazioni e acquisti scrivere a vendite@rainerimarcora.it o telefonare a 0523 458929 e chiedere di parlare con l’azienda agraria.

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