Controlli lungo le strade della provincia: in una settimana 142 infrazioni, decurtati 216 punti e ritirate 6 patenti

Nel corso dell’ultima settimana, interessato anche da elevati flussi di traffico per le festività pasquali, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli stradali in città ed in tutto il territorio della Provincia di Piacenza per garantire la sicurezza sulle strade e prevenire i sinistri derivanti da disattenzioni o comportamenti scorretti alla guida.

In particolare, la locale Sezione di Polizia Stradale ha svolto numerosi servizi diretti al controllo di veicoli e conducenti, con specifico riguardo alle infrazioni più frequenti, quali l’uso del telefono cellulare durante la marcia, l’eccesso di velocità, il mancato utilizzo di cinture di sicurezza. Inoltre, nel fine settimana dal 27 al 29 marzo si è realizzato un servizio mirato al contrasto della guida dopo aver assunto alcolici o sostanze stupefacenti.

L’eccessiva velocità su alcune note arterie statali e provinciali ed il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza si confermano come i principali atteggiamenti imprudenti rilevati, unitamente alla distrazione dettata dall’uso dello smartphone durante la guida. Nonostante tali pericolosi comportamenti mettano a serio rischio l’incolumità non solo degli stessi conducenti sanzionati, ma anche di tutti gli altri utenti della strada, si è constatato un aumento delle contestazioni per tali violazioni al Codice della Strada.

Complessivamente, nell’ultima settimana le pattuglie della Polizia Stradale di Piacenza hanno controllato oltre 200 persone, contestato 142 infrazioni e decurtato 216 punti e ritirate 6 patenti e 21 carte di circolazione.

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