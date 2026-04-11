“Un legame forte col mondo del lavoro, ecco perché tanti giovani scelgono la Cattolica”. Successo per l’open day – AUDIO e FOTO

Sabato 11 aprile il campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ha aperto le sue porte a tutti coloro interessati ai corsi di laurea triennali, a ciclo unico e magistrali, offrendo un quadro aggiornato dei percorsi formativi e delle prospettive future. Attraverso incontri di orientamento, presentazioni, laboratori e colloqui personalizzati, i partecipanti hanno potuto approfondire le opportunità formative e i servizi offerti a studentesse e studenti.

“Perché scegliere l’Università Cattolica? Perché ad oggi l’Università Cattolica ha una proposizione molto innovativa: un’offerta formativa di altissima qualità con la possibilità di numerosi scambi all’estero”, commenta Michelangelo Balicco, direttore Marketing della Cattolica.

“Dunque con un boost molto forte sull’internazionalizzazione, esponiamo i nostri ragazzi all’internazionalizzazione e, nella fase finale dei loro studi, a tutto il mondo del lavoro. Siamo l’università con l’employment rate più alta in assoluto e questo legame forte col mondo del lavoro, col territorio, è sicuramente un valore raggiunto per i ragazzi. L’employment rate arriva quasi al 100%. Questi sono sicuramente i due punti che fanno la differenza nel scegliere un percorso all’Università Cattolica”.

Durante l’Open Day Unicatt, i partecipanti hanno potuto prendere parte anche ad altri appuntamenti, come l’incontro dedicato ai genitori “Come accompagnare i propri figli nella scelta universitaria?”, tenutosi dalle 11.30 alle 12.00 in Aula F, i campus tour delle 10.30, 11.30 e 12.30 per scoprire i luoghi più significativi dell’Ateneo, inclusa la visita al Collegio Sant’Isidoro, e l’incontro su “Contributi universitari e agevolazioni economiche”, alle 12.00 in Aula F.

Presenti anche i desk dei corsi di laurea, dove è stato possibile confrontarsi con docenti, studenti e tutor per ricevere informazioni sulla vita universitaria, e i desk informativi dei servizi, dedicati a opportunità e supporti offerti dall’Ateneo, tra cui Polo studenti, Servizi per l’inclusione, Cattolica International, Stage e placement, EDUCatt – Ente per il diritto allo studio universitario, Centro Pastorale e Informagiovani di Piacenza.

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