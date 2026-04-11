Franzini verso Sant’Angelo – Piacenza : “Una gara contro un’ottima squadra. Dovremo anche saper soffrire” AUDIO

Il Piacenza si lascia alle spalle la pausa pasquale ed è pronto ad affrontare al meglio le ultime 4 giornate di campionato e difendere il quarto posto in vista dei play-off. I biancorossi affronteranno domenica 12 aprile, alle ore 15:00 il Sant’Angelo in trasferta, il 19 aprile c’è il turno interno con la Pro Sesto, il 26 aprile l’ultima trasferta, a Coriano, infine l’ultima casalinga il 3 maggio contro il Crema.

Ascolta Sant’Angelo – Piacenza su Radio Sound fm 94.6

Dopo la sconfitta di Lentigione seguita dalla contestazione dei tifosi al tecnico e alla squadra il Piacenza è tornato a vincere in casa contro la modesta Trevigliese: le reti di D’Agostino e Mustacchio non fanno però dimenticare una prestazione che per una buona metà è stata caratterizzata da ritmi blandi, quasi da amichevole estiva (riascolta i “Punti di vista” di Andrea Amorini).

I biancorossi dovranno fare certamente meglio dal punto di vista dell’approccio alla partita e dell’intensità se vorranno avere ragione di un Sant’Angelo che ha grandi motivazioni, poiché conserva solo 2 punti di vantaggio sulla zona dei playout. Non ci saranno i tifosi di Piacenza, infatti com’era pronosticabile i biglietti sono stati riservati ai risiedenti nel lodigiano per questioni di ordine pubblico: “Un vero peccato – replica il tecnico biancorosso Arnaldo Franzini – anche se questa volta ce lo aspettavamo. Era già successo sia in Coppa che all’andata”

I rossoneri, guidati dal tecnico Vullo, subentrato a Roberto Gatti subito dopo Natale, dopo due successi consecutivi con Sangiuliano e Imolese hanno trovato tre stop consecutivi per mano di Pro Palazzolo, Pistoiese e Correggese: “Giochiamo contro una buonissima squadra – prosegue il mister – secondo me ha meno punti rispetto a quelli che meriterebbe. Ha costruito buona parte del suo bottino in casa. Sarà una gara in cui dovremo sicuramente saper soffrire, perché hanno qualità importanti in alcune zone del campo. Dovremo essere bravi a fargli male dove loro ci concederanno situazioni favorevoli. Mi aspetto comunque una partita complicata”

All’andata, lo scorso 30 novembre furono i piacentini ad imporsi per 2-0 con i gol di D’Agostino e Lord. Era la seconda delle cinque vittorie consecutive del Piacenza di fine 2025 che fecero sognare non poco i tifosi. Ora gli obiettivi sono ben diversi, ma gli emiliani proveranno comunque a finire in crescendo come predica da tempo anche l’allenatore.

“I ragazzi in questi giorni si sono allenati molto bene, poi è chiaro che la partita è sempre un’incognita, ma ho ottime sensazioni. Il nostro obiettivo? Cercare di fare più punti possibili in vista dei play-off e chiudere in crescendo la stagione”

Mancheranno solo Putzolu, che probabilmente tornerà tra i convocati per le ultimissime di campionato, e Taugourdeau. Silva invece rientra dalla squalifica ed è a disposizione.

La probabile formazione dei biancorossi

Piacenza (4-3-1-2, con rombo: Kolgecaj, Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Bertin, De Vitis, Campagna, Mazzaglia D’Agostino, Mustacchio, Manuzzi. All Franzini

La 31a giornata di serie D, girone D

Domenica 12 aprile, ore 15:00

Sant’Angelo – Piacenza, diretta su Radio Sound fm 94.6

Cittadella – Rovato

Crema – Sangiuliano

Desenzano – Sasso Marconi

Lentigione – Tuttocuoio

Pro Sesto – Pistoiese

Trevigliese – Pro Palazzolo

Tropical Coriano – Imolese



Domenica 12 aprile, ore 19:00

Progresso -Correggese

La classifica

Desenzano 67, Pistoiese e Lentigione 66; Piacenza 57; Pro Sesto 51; Pro Palazzolo 50; Cittadella Vis Modena e Rovato 48; Sangiuliano 44; Crema 37, Correggese e Sant’Angelo 33; Progresso 31; Imolese 30; Sasso Marconi 27; Tropical Coriano e Trevigliese 21; Tuttocuoio 7.

Le ultime giornate dei biancorossi

Domenica 12 aprile, ore 15:00 Sant’Angelo – Piacenza

Domenica 19 aprile, ore 15:00 Piacenza – Pro Sesto

Domenica 26 aprile, ore 15:00 Tropical Coriano – Piacenza

Domenica 3 maggio, ore 15:00 Piacenza – Crema





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