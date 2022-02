Fiorenzuola – Triestina LIVE dalle 14:30. Rossoneri in cerca di riscatto

Segui LIVE Fiorenzuola – Triestina dalle 14:30 con STADIO SOUND, in onda su RADIOSOUND

LE FORMAZIONI

FIORENZUOLA: Battaiola; Danovaro; Ferri; Varoli; Guglieri; Stronati; Nelli; Piccinini; Mamona; Mastroianni; Zunno. All. Tabbiani

TRIESTINA: Offredi; Rapisarda; Ligi; Capela; Lopez; Iotti; Crimi; Sakor; Galazzi; Trotta; De Luca. All. Bucchi

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani, dopo la sconfitta contro il Trento, affronta la Triestina in casa con l’obiettivo di tornare a fare punti e dimenticare i due stop consecutivi che hanno portato i rossoneri in zona playout. Il Fiorenzuola si trova 16esimo in classifica ed affronta la quinta forza del campionato, tornata al successo nel turno infrasettimanale contro la Virtus Verona.

