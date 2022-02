Serie B – I Fiorenzuola Bees interrompono il rapporto con capitan Milo Galli

Pallacanestro Fiorenzuola Bees comunica ufficialmente l’interruzione consensuale del rapporto che la legava alle prestazioni sportive del proprio capitano Milo Galli.

Una bandiera

Arrivato nello sciame di Fiorenzuola nella stagione 2016/2017, la guardia di Fidenza (PR) ha collezionato un totale di 148 partite con la maglia gialloblu, realizzando un totale di 1536 punti (media di 10,4 punti/partita).

Galli, una delle vere colonne di Fiorenzuola nelle ultime stagioni, ed i Bees si separano di comune accordo dopo una sofferta decisione dovuta a motivi personali del giocatore.

A Milo, che nel corso delle stagioni ha legato con tutte le componenti della società, il grande ringraziamento per queste 6 annate sportive vissute in Fiorenzuola Bees. A questo si aggiunge il migliore augurio di un futuro personale e sportivo di alto livello da parte di tutta Pallacanestro Fiorenzuola 1972, con le porte aperte ad un eventuale ritorno in futuro