In arrivo temporali, allerta anche per la provincia di Piacenza

A partire dalle ore 12 fino alla mezzanotte di oggi, l’allerta per temporali, già prevista sull’Emilia-Romagna nella giornata del 21 luglio, passa da gialla ad arancione. Per il fenomeno temporalesco, si tratta del massimo livello di allerta.

I forti temporali sono previsti nel pomeriggio e in serata, in formazione dai settori appenninici con estensione alle aree di pianura; si potranno associare a effetti e danni legati a raffiche di vento, grandinate e fulmini, probabilmente di maggior rilievo e intensità sul settore centro-orientale della regione. Lungo tutta la fascia collinare e montana, soprattutto quella centro-orientale, nel pomeriggio saranno possibili fenomeni localizzati di ruscellamento e frane su versanti particolarmente fragili. Nelle zone interessate dai fenomeni sono possibili rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo idrografico e allagamenti nei centri abitati.

Per la giornata didomani, mercoledì 22 luglio, non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell’allertamento. Non si escludono tuttavia fenomeni temporaleschi residui nelle prime ore della giornata e vento forte (50-61 km/h) da nord-est sul settore costiero durante la mattinata.

I consigli sui comportamenti: Cosa fare in caso di temporali, fulmini e trombe d’aria – Allerta Emilia Romagna

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