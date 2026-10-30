Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio ospita la Giotti Victoria

Reduce dal successo nel derby piacentino sul campo della Vap, la Pallavolo San Giorgio si prepara a tornare in campo domani, sabato 31 ottobre, per affrontare, nel primo di due impegni casalinghi consecutivi, la Giotti Victoria. L’obiettivo delle ragazze di coach They è conquistare la terza vittoria in campionato (la sesta considerando anche il finale della scorsa stagione) e mantenere così la vetta della classifica.

Ospite delle giallobiancoblù sarà la Giotti Victoria di Greve in Chianti, formazione della provincia di Firenze che ha acquisito il titolo sportivo della Montesport. Dopo le prime due giornate di campionato, la squadra toscana ha ottenuto una vittoria contro la Vap e una sconfitta sul campo della Us Torri.

Tra i principali punti di forza della formazione, allenata da Piergiacomo Buoncristiani, figurano l’alzatrice piacentina Maryelen Corradi, arrivata dal Brescia Volley, la schiacciatrice Federica Gatta e l’opposta Giorgia Furlan, nella scorsa stagione in forza alla Ferraro Roma e all’Ariete Prato.

Maryelen Corradi sarà l’ex di turno, avendo militato nelle giovanili della Pallavolo San Giorgio. Non ci sono precedenti tra le due formazioni.

A dirigere l’incontro saranno Milena Fazzia e Davide Fallica, entrambi appartenenti alla sezione di Modena.

Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18 al Palazzetto dello Sport di San Giorgio Piacentino. L’ingresso sarà gratuito e la partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Pallavolo San Giorgio Piacentino.