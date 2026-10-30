Volley, Serie B – Lunga trasferta a Savona per la Canottieri Ongina

Viaggio in Liguria per la Canottieri Ongina, in campo domani alle 20,30 a Savona contro la Pallavolo Liguria nel terzo appuntamento stagionale in serie B maschile. I gialloneri allenati da Gabriele Bruni e Fausto Perodi inseguono il tris di successi dopo il 3-2 inaugurale nel derby a Busseto e il 3-1 nell’esordio casalingo contro i biellesi dell’Ilario Ormezzano. Dal canto loro, i liguri vogliono centrare la prima vittoria dopo il “mattoncino” conquistato nel derby della prima giornata contro Albisola prima del semaforo rosso incontrato a Pinerolo.

“E’ una trasferta non semplice la Pallavolo Liguria è una neopromossa che vanta in rosa giocatori che la serie B e non solo l’hanno già calcata per diversi anni come per esempio Perassolo, Zappavigna, Bettucchi e Corrozzatto. E’ una squadra esperta, assolutamente da non sottovalutare. Dovremo cercare di imporre il nostro gioco, esprimendo una pallavolo lineare, senza strafare ma allo stesso tempo spingendo nei fondamentali dove sappiamo di poter fare la differenza. Sarà importante approcciare bene il match fin dall’inizio e ci aspettiamo miglioramenti che arriveranno settimana dopo settimana tramite il lavoro quotidiano”.

Classifica

Gulliver Novi, Sant’Anna Tomcar, Pallavolo Cremonese 6, Canottieri Ongina 5, Poliedrasanità PVc Pinerolo, Volley Veneto Bardolino 3, Albisola, Gas Sales Bluenergy 2, Volley 2001 Garlasco, Verdiano Busseto Volley, Pallavolo Liguria 1, Ilario Ormezzano Spb, Arredopark Dual 0.