Centro recapito di Bobbio, Poste Italiane: “La riorganizzazione non avrà ricadute sulla qualità del servizio”

Centro di distribuzione Bobbio, arriva una nota di Poste Italiane.

LA NOTA DI POSTE ITALIANE

Poste Italiane informa che la nuova organizzazione del settore delle consegne, in atto anche in provincia di Piacenza, non avrà ricadute sulla qualità del servizio.

L’iniziativa, oltre a prevedere una nuova organizzazione delle aree di recapito, prevede una nuova rete distributiva dedicata ai pacchi, con investimenti in mezzi di trasporto e nuova tecnologia. La nuova organizzazione sta progressivamente interessando tutto il territorio nazionale, in un percorso condiviso con le organizzazioni sindacali e risponde alle mutate esigenze del mercato, caratterizzate dalla forte crescita dei volumi di pacchi per effetto degli acquisti online e dalla contrazione della corrispondenza ordinaria.

L’Azienda ricorda, infine, che non è prevista la chiusura di nessuno dei 77 uffici postali distribuiti in modo capillare in tutta la provincia, comprese le località montane.