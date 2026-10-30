Premio “Sviluppo per l’intelligenza artificiale” all’azienda piacentina Groppalli 

C’è stato spazio anche per l’orgoglio dell’evoluzione e della tecnologia del sistema produttivo piacentino nell’ambito dell’Assemblea regionale di CNA Emilia Romagna, svoltasi ieri pomeriggio al teatro Arena del sole di Bologna.

L’associazione di categoria piacentina dell’artigianato e della piccola e media impresa – rappresentata dal Presidente provinciale Cristiana Crenna e dal Direttore Enrica Gambazza – ha infatti avuto un proprio momento di meritato orgoglio e di soddisfazione nell’occasione della premiazione organizzata da CNA Emilia Romagna per l’evoluzione delle imprese nel segno dell’intelligenza artificiale che, già da un po’ di tempo, sta accompagnando il progresso e lo sviluppo anche delle PMI italiane.

Groppalli Srl tra le dieci aziende emiliano-romagnole premiate

Tra le dieci aziende emiliano-romagnole premiate, infatti, figura anche la Groppalli Srl, storica realtà piacentina – con siti produttivi a Gragnanino, a Borgonovo Val Tidone ma anche in Turchia – con quasi mezzo secolo di storia alle spalle, un gruppo industriale con una presenza consolidata sui mercati internazionali e con una produzione caratterizzata da sei divisioni: fumisteria, distribuzione, attrezzerie, estrusione alluminio e serramenti.

Premio consegnato al fondatore Luciano Groppalli

Il premio è stato consegnato al titolare e fondatore dell’azienda, Luciano Groppalli, alla presenza del Presidente nazionale di CNA, Dario Costantini, di quello regionale, Paolo Cavini, del segretario regionale Diego Benatti, del Presidente provinciale Cristiana Crenna e del Direttore Enrica Gambazza.

Cristiana Crenna ed Enrica Gambazza: “Un riconoscimento meritato”

“Un riconoscimento – sottolineano Crenna e Gambazza – che non solo premia la crescita continua e costante di questa storica azienda piacentina, che nel tempo ha saputo coniugare tradizione, competenze e innovazione per costruire nuove prospettive di sviluppo, ma che evidenzia anche la vicinanza della nostra associazione al tessuto produttivo del territorio. Un riconoscimento meritato, che valorizza gli investimenti in ricerca e sviluppo e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella progettazione di nuovi prodotti”.

“Dove nasce la crescita”: il futuro delle imprese al centro dell’assemblea CNA

L’assemblea regionale di CNA Emilia Romagna, all’insegna del titolo “Dove nasce la crescita”, ha dato vita a una giornata di confronto sul futuro delle imprese, sulle sfide della competitività e sulle nuove opportunità offerte appunto dall’intelligenza artificiale.