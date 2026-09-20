Serie B Interregionale – La Bakery chiude in crescita l’ultima amichevole pre-stagione con gli Stings Mantova

Si chiude il pre-stagione della Bakery Piacenza con l’ultima amichevole che rappresenta, di fatto, un rematch della sfida di sabato scorso a Curtatone con gli Stings Mantova.
Diversi i segnali positivi al termine di una partita che rappresenta un altro importante passo nel percorso di preparazione iniziato lo scorso 24 agosto. Con quattro settimane di lavoro in gambe e braccia la squadra di coach Salvemini dimostra una maggiore consapevolezza nei concetti di gioco e soprattutto la capacità di restare unita anche nei momenti di difficoltà.
Anche da parte dei più giovani elementi della squadra arriva una prestazione di entusiasmo e determinazione con una gara attenta e di personalità caratterizzata da grande equilibrio.
BAKERY PIACENZA-STINGS MANTOVA 64-70
(9-15, 19-21, 18-17, 18-17)
BAKERY BASKET PIACENZA: Paoletti 13, Quarta 10, El Agbani 13, Galdiolo 4, Fane 3, Yak Deng 16, Milani Pietro, Milani Riccardo 5, Marroni 2. NE: Beccari, Prosek.