Volley, Serie B – Il primo test sorride alla Canottieri Ongina: 3-1 alla Pallavolo Cremonese

Test inaugurale con il sorriso per la Canottieri Ongina, a segno 3-1 a Monticelli venerdì sera nell’allenamento congiunto contro i “cuginI” pari categoria della Pallavolo Cremonese. Una prima parte con i gialloneri in cattedra, poi maggior equilibrio nella seconda metà del test, con buoni segnali nella metà campo piacentina, confortati anche dai numeri (11 ace).

“Dal punto di vista fisico – tira le somme coach Gabriele Bruni – siamo molto carichi e non avevamo tantissima benzina nel motore per quanto riguarda la durata. Purtroppo abbiamo dovuto anche rinunciare in via precauzionale a Lorenzo Mari per un piccolo problema. Mi sono piaciuti molto la disponibilità e l’entusiasmo contagioso dei ragazzi che avevano già messo in evidenza nella precedente settimana di lavoro culminata con il miniritiro di Pievepelago e questo ci fa sicuramente bene. Per quanto riguarda la tecnica e la tattica, dobbiamo sicuramente limare qualcosina, com’è normale che sia in questa fase alcune cose riescono meglio e altre meno, ma la disponibilità dei ragazzi è una buona base di partenza sulla quale lavorare”.

Venerdì 25 settembre alle 20 a Cremona andrà in scena il “test di ritorno” tra le due squadre.

CANOTTIERI ONGINA-PALLAVOLO CREMONESE 3-1

(25-21, 25-16, 23-25, 25-23)

CANOTTIERI ONGINA: Cormio 9, Cucchi 5, Miranda 13, Reyes 11, Rahmati 13, Mandoloni 3, Rosati (L), Belfanti 2, Ruggeri 6, Sala (L), Colangelo 1, Imokhai 6. N.e.: Mari. All.: Bruni

PALLAVOLO CREMONESE: Maccabruni 2, Pozzi 10, Lupi, Colella 10, Ferraguti 6, Sanchez 5, Cereda (L), Bocu 9, Bini 2, Codeluppi 5, Dalbon 3, D’Avossa, Chirila 2, Zapparoli (L). All.: Codeluppi