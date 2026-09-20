Ciclismo – Le gemelle Alessia e Martina Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink) brillano al Giro del Mediterraneo in Rosa

Gemelle Orsi in grande evidenza nella prova centrale del Giro Mediterraneo in Rosa per Donne Open, la seconda tappa che conduceva da Crispano a Santa Maria a Vico. Le due “panterine” della Bft Burzoni VO2 Team Pink, Alessia e Martina, hanno fatto presenza comune sul podio della categoria Donne Juniores, conquistando rispettivamente il primo e il terzo gradino, inframezzate soltanto da Elisa Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli), occupando la seconda e la quarta posizione della classifica generale per Donne Juniores. Oggi alle 10 il via alla Coppa Caivano, gara conclusiva del Giro.
ORDINE D’ARRIVO OPEN SECONDA PROVA “GIRO MEDITERRANEO IN ROSA” CRISPANO-SANTA MARIA A VICO
1) Moser Carmen (Horizons Cycling Club) Km 81,2 in 2h25’14” alla media di 33,546 Km/h
2) Valtulini Elisa (Vini Fantini-BePink) a 4”
3) Pegolo Chantal (Isolmant-Premac-Vittoria) a 8”
4) Basilico Valentina (Born to Win BTC City Ljubljana)
5) Arici Sofia (Vini Fantini-BePink)
6) De Laurentiis Elena (Vini Fantini-BePink)
7) Giuliani Giulia (Team Mendelspeck e-work)
8) Reghini Chiara (Top Girls-Fassa Bortolo)
9) Laudi Irene (Born to Win BTC City Ljubljana) a 43”
10) Pirrone Elena (Team Mendelspeck e-work) a 58”
ORDINE D’ARRIVO ELITE SECONDA PROVA “GIRO MEDITERRANEO IN ROSA” CRISPANO-SANTA MARIA A VICO
1) Moser Carmen (Horizons Cycling Club)
2) Valtulini Elisa (Vini Fantini-BePink)
3) Pegolo Chantal (Isolmant-Premac-Vittoria)
4) Basilico Valentina (Born to Win BTC City Ljubljana)
5) Arici Sofia (Vini Fantini-BePink)
6) De Laurentiis Elena (Vini Fantini-BePink)
7) Giuliani Giulia (Team Mendelspeck e-work)
8) Reghini Chiara (Top Girls-Fassa Bortolo)
9) Laudi Irene (Born to Win BTC City Ljubljana)
10) Pirrone Elena (Team Mendelspeck e-work)
ORDINE D’ARRIVO JUNIOR SECONDA PROVA “GIRO MEDITERRANEO IN ROSA” CRISPANO-SANTA MARIA A VICO
1) Orsi Alessia (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink)
2) Bianchi Elisa (Biesse-Carrera-Premac)
3) Orsi Martina (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink)
4) Cafueri Rachele (Team Ceresetto-Canturino)
5) Novolodskaya Angelina (Petrucci Gauss Cycling Team)
6) Petris Carlotta (Team Ceresetto-Canturino)
7) D’Agnese Elena (Team Ceresetto-Canturino)
8) D’Apollonio Rebecca (UC Conscio Pedale del Sile)
9) Pirrone Silvia (Team Mendelspeck e-work)
10) Benuzzi Laura Anna (Team Ceresetto-Canturino)
CLASSIFICA GENERALE ELITE “GIRO MEDITERRANEO IN ROSA” DOPO LA SECONDA PROVA
1) Moser Carmen (Horizons Cycling Club) – Punti 101
2) Baima Anita (Isolmant-Premac-Vittoria) 101
3) Valtulini Elisa (Vini Fantini-BePink) 81
4) Chiatto Maria Pia (Zhiraf) 81
5) Pegolo Chantal (Isolmant-Premac-Vittoria) 71
6) Danshina Polina (Petrucci Gauss Cycling Team) 71
7) Basilico Valentina (Born to Win BTC City Ljubljana) 56
8) Arici Sofia (Vini Fantini-BePink) 50
9) De Laurentiis Elena (Vini Fantini-BePink) 36
10) Luccon Sara (Top Girls-Fassa Bortolo) 36
CLASSIFICA GENERALE JUNIOR “GIRO MEDITERRANEO IN ROSA” DOPO LA SECONDA PROVA
1) Novolodskaya Angelina (Petrucci Gauss Cycling Team) – Punti 56
2) Orsi Alessia (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink) 16
3) Bianchi Elisa (Biesse-Carrera-Premac) 11
4) Orsi Martina (Bft Burzoni-Vo2 Team) 2
5) Cafueri Rachele (Team Ceresetto-Canturino) 2
6) Petris Carlotta (Team Ceresetto-Canturino) 2
7) D’Agnese Elena (Team Ceresetto-Canturino) 2
8) D’Apollonio Rebecca (UC Conscio Pedale del Sile) 2
9) Pirrone Silvia (Team Mendelspeck e-work) 2
10) Locatelli Alessia (Biesse-Carrera-Premac) 2
LE MAGLIE DEL “GIRO MEDITERRANEO IN ROSA” DOPO LA PRIMA PROVA
– Maglia Azzurra “Effebiquattro Milano”. Prima classificata categoria elite/under 23: Moser Carmen (Horizons Cycling Club)
– Maglia Bianca “Futura Fotovoltaico”. Prima classificata categoria junior: Novolodskaya Angelina (Petrucci Gauss Cycling Team)
– Maglia Verde “F.lli Balsamo – Ambiente & Servizi srl”. Prima classificata GPM: Giuliani Giulia (Team Mendelspeck e-work)
– Maglia Ciclamino “Petrone – Antica Distilleria dal 1858”. Prima classificata TV: Pavesi Marta (Top Girls-Fassa Bortolo).