Tempi di percorrenza più lunghi, maggiori attese alle fermate e ritardi nel rientro a casa. Numerose famiglie degli studenti delle scuole medie Italo Calvino e Manifattura di Piacenza hanno inviato una lettera a SETA per chiedere una revisione del trasporto pubblico scolastico.

Tragitti più lunghi: fino a 50 minuti per il rientro a casa

Secondo quanto denunciato dai genitori, la riorganizzazione delle linee avrebbe comportato un peggioramento del servizio. Per gli studenti della Calvino, il tragitto mattutino sarebbe passato da 20 a 40 minuti, mentre quello di ritorno da 20 a 50 minuti.

Per alcuni ragazzi, quasi un’ora in più al giorno sui mezzi pubblici, con ripercussioni sul tempo dedicato allo studio, al riposo e alle attività extrascolastiche.

Nuova scuola della Manifattura, le famiglie chiedono collegamenti equilibrati

Le famiglie riconoscono la necessità di adeguare i collegamenti al nuovo plesso della Manifattura, ma chiedono che questo cambiamento non penalizzi gli studenti che già usufruivano del servizio.

Le richieste dei genitori a SETA e al Comune di Piacenza

I firmatari sollecitano SETA e l’Amministrazione comunale a verificare percorsi, orari e fermate, individuare misure correttive, fornire una risposta scritta e avviare un confronto diretto con i rappresentanti dei genitori.

L’obiettivo è garantire un trasporto scolastico efficiente, equilibrato e adeguato alle esigenze degli studenti di entrambi gli istituti.