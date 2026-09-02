“Briciole al cielo”, il film piacentino approda alla mostra del cinema di Venezia e su Rai 1

La prossima sarà una settimana decisamente impegnativa per il film piacentino “Briciole al cielo”, scritto e diretto dal regista Gian Francesco Tiramani per il Cineclub Piacenza Giulio Cattivelli.
Nel pomeriggio di giovedì 10 settembre la troupe sarà a Venezia, nell’ambito dell’83a Mostra internazionale del cinema, per presentare il trailer del corto all’interno del forum FEDIC “Il futuro del cinema d’autore”.
“Eravamo già stati a Venezia due anni fa per presentare il corto precedente SEVENTYFIVE” sottolinea Tiramani “Siamo orgogliosi di portare ancora un lavoro targato Piacenza che sta girando tutta Italia, grazie alla collaborazione con AIDO. Essere a Venezia per questo evento di grande portata forse sta a significare che oltre al suo valore sociale, il film risulta interessante anche per le sue ardite scelte cinematografiche”.
Sabato 12 alle 8.20 – poi – le immagini di “Briciole al cielo” (che racconta il ritorno alla vita del piccolo Giordano, grazie al trapianto dl suo cuore) accompagneranno su RAI1 il servizio in onda nella rubrica “TG1 Dialogo”