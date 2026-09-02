Longevità e welfare, in Cattolica clinici ed economisti a confronto: appuntamento il 7 settembre

Quanto costa, e quanto rende, vivere più a lungo e in salute? È la domanda attorno a cui ruoterà il workshop L’economia della longevità: l’impatto sulla società alla luce dei mutamenti avvenuti e progressivamente in atto, in programma lunedì 7 settembre a partire dalle 9.30, nella Sala Convegni G. Piana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in via Emilia Parmense 84 a Piacenza.

Un appuntamento che arriva a stretto giro dalla Longevity Run di San Gabriele di Piozzano (l’evento di sensibilizzazione dedicato allo stile di vita sano e attivo, promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS), e porta il tema della longevità dal piano della prevenzione e degli stili di vita a quello dell’analisi scientifica, economica e sociale.

Un confronto tra clinici, economisti e rappresentanti delle istituzioni per riflettere sulle opportunità e sulle sfide legate all’allungamento della vita, in particolare per il sistema sanitario, previdenziale e di welfare.

«Il tema della longevità sta diventando così attuale da rischiare di essere banalizzato» sottolinea Marco Elefanti, professore ordinario di Economia aziendale all’Università Cattolica. «Il seminario vuole mettere a fuoco, con il contributo di clinici e ricercatori autorevoli, le condizioni e le implicazioni di uno stile di vita orientato davvero a una lunga vita in salute. A questa prospettiva clinico-scientifica si aggiungono le valutazioni sull’impatto, anche in termini di nuovi strumenti da introdurre, sul sistema previdenziale e sulle dinamiche economiche».

Ad aprire gli interventi dopo i saluti di Anna Maria Fellegara, Pro-Rettore dell’Università Cattolica, e di Katia Tarasconi, Sindaco di Piacenza, sarà Francesco Landi, professore ordinario di Medicina Interna all’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore del Centro di Medicina dell’Invecchiamento e Longevità del Policlinico Gemelli, che affronterà gli aspetti clinici e fisiologici della longevità. Giovanni Scapagnini, ordinario all’Università del Molise, approfondirà le prospettive di una longevità in salute e i margini di miglioramento ancora possibili.

Il presidente dell’INPS Gabriele Fava si concentrerà sulle ricadute della maggiore longevità sul welfare e sul sistema previdenziale, mentre lo stesso Elefanti analizzerà la silver economy, tra dimensioni attuali e prospettive di sviluppo. Francesca Cavozzi, vicepresidente di Unicoop Piacenza, presenterà l’esperienza del progetto «ABI – Anziani e bambini insieme». Concluderà Marco Allena, preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica.

Modererà Maria Carla De Cesari, caporedattrice Norme e Tributi de Il Sole 24 Ore.