Ottone, dopo cinque anni di chiusura nuova vita per l’ex albergo Belvedere

Dopo cinque anni di chiusura, l’ex Albergo Belvedere di Ottone torna a vivere con una nuova veste. L’attività, chiusa dal 2020, ha riaperto ufficialmente i battenti lo scorso 19 giugno, trasformandosi nel Bar “L’Orso”, completamente rinnovato grazie all’iniziativa di Giuseppe Moscardini, che ha deciso di investire nel suo paese d’origine restituendo alla comunità uno storico punto di riferimento.

L’immobile è stato interessato da un intervento di restyling che ha dato nuova vita agli spazi, con l’obiettivo di offrire un luogo di ritrovo per residenti e visitatori e contribuire a rivitalizzare il centro del paese.

«Per me questa riapertura ha un significato che va oltre l’aspetto imprenditoriale – racconta Giuseppe Moscardini – Ottone lo considero il mio paese, il luogo dove ho passato ogni estate e dove ho vissuto alcuni dei momenti più importanti della mia esistenza . Poter ridare vita a un’attività così significativa è motivo di grande orgoglio ed emozione.»

Soddisfazione anche da parte dell’Amministrazione Comunale. «Siamo molto felici di vedere riaprire un’attività storica come questa – afferma il vicesindaco Maria Lucia Girometta – Le realtà montane hanno bisogno di iniziative che mantengano vivo il territorio e offrano servizi alla popolazione. Non è semplice fare impresa in questi contesti, ma investimenti come questo rappresentano un segnale importante e contribuiscono a rendere il paese più vivace e attrattivo.

Questa riapertura è segno di volontà e amore per il paese; e’ la dimostrazione che chi resta e chi sceglie di investire qui non si arrende, che crede ancora nella forza dei piccoli centri, nonostante le difficoltà e lo spopolamento che, come tanti altri borghi dell’Appennino, anche Ottone conosce troppo bene.

Un bar non è solo un locale, è punto d’incontro, è piazza coperta, è il posto dove si scambiano due parole al mattino, dove si ritrova la comunità. Riaccenderlo significa ridare vita a una parte del cuore di Ottone.

A nome dell’Amministrazione Comunale e a nome mio personale, esprimo stima e gratitudine a chi ha avuto il coraggio di ripartire, l’impegno di Giuseppe è un esempio per tutti noi e un segnale di speranza per il futuro di questo territorio.

La riapertura del Bar L’Orso segna così un momento significativo per Ottone, riportando in attività uno spazio che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità e che ora si prepara ad accogliere nuovamente cittadini e turisti.

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