Serie B – La Bakery Piacenza vince il derby di ritorno 79-72 e ora sogna i playoff

La Bakery Piacenza vince il derby di ritorno 79-72 con Fiorenzuola Bees e, ad oggi, è dentro alla griglia playoff. I biancorossi la decidono nel finale, dopo 39 minuti intensi ed equilibrati. Fondamentali, come sempre, i 18 punti con 17 rimbalzi di Lisandro Rasio, ma il vero MVP per la squadra di Salvemini è stato Nicolò Bertocco (15pts). In casa Bees non bastano le prestazioni in doppia cifra di Biorac, Sabic e di uno straordinario Venturoli (17pts con quattro bombe): i ragazzi di Dalmonte si arrendono proprio all’ultima curva, dopo aver toccato il +6 nel terzo periodo. Sconfitta comunque indolore per i gialloblù, mentre i padroni di casa scavalcano Legnano e trovano l’ottavo posto in classifica (l’ultimo valido per i playoff, ndr). Domenica prossima a Caserta l’ultima della regular season.

La cronaca

Rasio scatenato in avvio, 6-0 Bakery. Ricci spezza il ritmo biancorosso, ma Piacenza scappa sul +7 con Maglietti. Sabic con il runner a centro area: 11-4. Massimo vantaggio Bakery con la bomba di El Agbani: 14-4. Dalmonte chiama timeout. Biorac, Venturoli e Ricci suonano la carica gialloblù: 14-12. Timeout Salvemini. Il primo periodo si chiude con il sorpasso di Fiorenzuola: 15-18.

Mastroianni e Bertocco rimettono davanti la Bakery: 22-20. Siluro di Preti, doppio tap-in di Manenti: 28-25. Canestri da una parte e dall’altra, i Bees vanno avanti con Sabic: 30-31. Reazione veemente dei biancorossi, 37-31 con i liberi di Criconia e Soviero. Ricci brucia la sirena e manda in archivio il primo tempo: 37-33.

Secondo tempo

Scarica impressionante di Fiorenzuola, 9 punti in meno di due minuti: 37-42. Terza bomba consecutiva di Venturoli, risposta di Rasio a centro area: 41-45. Si scaldano gli animi al PalaBakery: Criconia cancella il canestro di Biorac. Altro scatto di Fiorenzuola, Biorac e Giacchè scrivono il massimo vantaggio per i valdardesi: 48-54. Grandiosa risposta dei padroni di casa: parziale di 9-0 e nuovo vantaggio 57-54. Il terzo periodo va in archivio sul 60-59.

Tensione in campo, solo 4 punti nei primi tre minuti dell’ultimo quarto di gioco. Bertocco sale in cattedra con 5 punti consecutivi, Fiorenzuola pareggia con Biorac e Sabic: 67-67. C’è grande equilibrio nel derby, ma Piacenza trova ancora una volta la forza per allungare: 75-70. Biorac riporta Fiorenzuola a contatto: 75-72. Maglietti appoggia comodo a centro area e poi chiude i conti dalla lunetta: 79-72 il finale.

Bakery Piacenza 79 – Fiorenzuola Bees 72

(15-18; 37-33; 60-59)

BAKERY PIACENZA: Criconia 6, Mastroianni 13, Rasio 18, Bertocco 15, Soviero 11, Zanetti, Manenti 4, Maglietti 9, Molinari NE, El Agbani 3, Ringressi NE, Civetta NE. All. Salvemini

FIORENZUOLA: Guaccio 3, Bottioni 3, Re 2, Biorac 13, Sabic 13, Seck NE, Gaye 2, Ricci 8, Giacchè 3, Preti 8, Venturoli 17, Voltolini NE. All. Dalmonte