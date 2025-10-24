Serie B – L’Assigeco Piacenza vola in Sicilia per provare a espugnare Capo D’Orlando – AUDIO

A una settimana dalla vittoria casalinga contro Fiorenzuola, anche il secondo derby stagionale dell’Assigeco Piacenza si è concluso con la conquista dei due punti. La formazione di coach Manzo ha dovuto sudare per difendere le proprie mura di casa dagli assalti della Bakery Piacenza, ma una serie di grandi giocate nel quarto decisivo hanno regalato la quarta vittoria stagionale ai biancorossoblu, che ora si vedono nel mirino la complicata trasferta siciliana contro la Infodrive Capo d’Orlando.

Alle 17:00 di questa domenica 26 ottobre, la Infofrive Arena vedrà i Lupi impegnati in un match che potrebbe dare conferme importanti in casa Assigeco, cementando le buone prestazioni di inizio stagione con un importante piazzamento in classifica.

Gli avversari

Con un record di tre vittorie e altrettante sconfitte, la formazione allenata da coach Domenico Bolignano ha vissuto un inizio di campionato caratterizzato da luci e ombre. I siciliani sono reduci dal ko di Vicenza, ma il match dell’Infodrive Arena rappresenta una seria minaccia per la compagine biancorossoblu. Il quintetto titolare è guidato dal talento di Gianmarco Bertetti, che anche l’anno scorso è stato avversario dei Lupi con la casacca della Juvi Cremona. Al suo fianco ci sarà il più esperto Marco Contento, ex di giornata in forza all’Assigeco nella stagione 2011/12, quando la squadra era ancora situata a Casalpusterlengo. Le ali titolari del quintetto saranno Patrick Gatti e Simas Jasaitis.

Quest’ultimo è probabilmente la punta di diamante della squadra, un giocatore di assoluta esperienza che nonostante le 43 primavere continua a fare la differenza in categoria. Sotto canestro ci sarà il classe ’99 Franco Gaetano, con Luca Antonietti pronto a dargli il cambio. Altra arma importante a partita in corsa per coach Bolignano sarà la guardia di formazione palermitana Vittorio Moltrasio, che potrà fare affidamento anche su Matteo Palermo e Ugo Simon per dare energia alla squadra in uscita dalla panchina. Tra i giovani più interessanti del roster spicca il pivot Jacopo Rapetti, che l’anno scorso ha già incrociato i biancorossoblu nella breve parentesi a Nardò.

Per portare a casa i due punti sarà necessario l'apporto di tutti, e l'ala grande Max Ferraro riconosce l'importanza del match che si profila all'orizzonte:

