Franzini verso Tuttocuoio – Piacenza, ora non si può più sbagliare: “Dobbiamo sbloccarci mentalmente” – AUDIO

Dopo sole 8 giornate di campionato il Piacenza è già quasi all’ultima spiaggia: la sconfitta inaspettata a Palazzolo rischia di lasciare strascichi in una squadra che nonostante abbia sovente la predominanza sul piano del gioco, non sempre riesce a portare a casa il risultato. Una sconfitta pesante e preoccupante (riascolta i “Punti di vista” di Andrea Amorini) da cui i biancorossi devono immediatamente riscattarsi:

la vetta dista 7 punti divario che, in caso di risultato negativo sul campo del Tuttocuoio ultimo in classifica, rischia di diventare già quasi proibitivo.

“La cosa peggiore è stata la mancanza di forza per ribaltarla -ha ribattuto Arnaldo Franzini nel corso della conferenza stampa pre partita, che si è tenuta presso la sede di Nordmenccica Group, sponsor ufficiale del Piacenza Calcio – anche prima del gol subito comunque mancava qualcosa rispetto a quanto avevamo visto le domeniche precedenti”



Intanto la Coppa Italia ha restituito parzialmente il sorriso ai biancorossi. Il pareggio con il Pavia ha poi dato il là alla lotteria dei rigori, dove la truppa di Franzini ha avuto ragione dei locali sul più bello. Agli ottavi il Piacenza affronterà la Correggese al “Garilli”. La partita di disputerà mercoledì 19 novembre alle 14:30. Coppa Italia – Piacenza agli ottavi di finale: Pavia sconfitto ai rigori

Le parole del mister

Perdere domenica significherebbe dire addio alle probabilità di promozione diretta, per voi sarà uno stimolo dopo una sconfitta che è stata definita da molti preoccupante?

Deve essere uno stimolo, ma è logico che sia così. Quando un calciatore sceglie di giocare a Piacenza deve imparare a condividere con l’importanza dei 3 punti su ogni campo, è chiaro che per noi è una gara fondamentale, ma devono scendere in campo con serenità.

Il Tuttocuoio è ultimo e senza vittorie. Pensare di avere i 3 punti in tasca sarebbe però un errore clamoroso…

Avremo una partita complicata, una battaglia. Chi segue lo sport lo sa, giocare sul campo dell’ultima non é mai facile. Dovremo fare la nostra partita. Quando vuoi stare in alto, più che gli scontri diretti, devi saper fare punti in queste gare.

L’inefficienza delle punte centrali potrebbe portarti ad un cambio di modulo, almeno in attesa dei possibili rinforzi dal mercato?

Abbiamo provato qualcosa in allenamento, ma deciderò domenica mattina in base dei giocatori che avrò a disposizione

Taugurdeau non è ancora a disposizione e D’Agostino non è al 100%

“Abbiamo qualche problema fisico, ma vediamo di sopperire alle assenze. Sicuramente non ci sarà Taugurdeau, D’Agostino ha avuto un problema in queste ore, ma al momento non so valutarne le condizioni. Non deve essere un alibi: abbiamo la rosa per fare comunque il risultato”

Il Piacenza Calcio informa che, a seguito di un approfondimento svolto con risonanza magnetica e con visita ortopedica specialistica, è stato accertato che il calciatore Anthony Taugourdeau dovrà fermarsi a causa di una contusione alla caviglia sinistra rimediata durante la gara interna contro Sasso Marconi, che si è rivelata essere una frattura intraspongiosa del malleolo peroneale con associato edema peritendineo dei peronei. Al momento, la prognosi per il centrocampista francese è di 20 giorni di stop.

Vincenzo Cerciello, vicepresidente di Nordmeccanica

“Siamo veramente felici di avere con noi il presidente del Piacenza Calcio e il mister. Siamo felici di essere di supporto al Piacenza. Speriamo che sia l’anno buono per salire di categoria”

La probabile formazione

Piacenza 4-3-3: Ribero, Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Zaffalon, Putzolu, Poledri, Lordkipandize, Mustacchio, Trombetta, Garnero. All Franzini

Le gare della nona giornata di campionato

Domenica 26 ottobre, ore 14:30

Tuttocuoio – Piacenza DIRETTA SU RADIO SOUND

Correggese – Sasso Marconi

Crema – Desenzano

Lentigione – Pro Palazzolo

Pro Sesto – Rovato

Sant’Angelo – Sangiuliano

Progresso – Pistoiese

Trevigliese – Imolese

Tropical Coriano – Cittadella Vis Modena

La classifica dopo 8 giornate

Lentigione 19; Pistoiese e Crema 16, Pro Sesto 15; Desenzano 14; Piacenza e Cittadella Vis Modena 12; Rovato, Correggese e Sangiuliano 11; Imolese e Sant’Angelo 10; Tropical Coriano e Pro Palazzolo 9; Sasso Marconi e Trevigliese 6; Progresso 5; Tuttocuoio 3

Il programma del settore giovanile nelle giornate del 24-25-26 Ottobre 2025

VENERDI’ 24 OTTOBRE

UNDER 14

PIACENZA-BORGONOVESE (Campionato), ore 19.30, Campo Bertocchi, Via Bagarotti – Piacenza

SABATO 25 OTTOBRE

UNDER 19

PIACENZA-PRO SESTO (Campionato), ore 15.30, Campo Bertocchi, Via Bagarotti – Piacenza

DOMENICA 26 OTTOBRE

UNDER 17

REAL SALA BOLOGNESE-PIACENZA (Campionato), ore 12.15, Campo “Sala Bolognese sintetico 2”, Via Gramsci 95 – Sala Bolognese (BO)

UNDER 16

PIACENZA-VIAEMILIA (Campionato), ore 10.30, Campo Bertocchi, Via Bagarotti – Piacenza (PC)

UNDER 15

REAL SALA BOLOGNESE-PIACENZA (Campionato), ore 10.00, Campo “Sala Bolognese sintetico 2”, Via Gramsci 95 – Sala Bolognese (BO)

