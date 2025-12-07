Serie B – L’Assigeco suda le proverbiali sette camicie ma espugna Lumezzane 76-81

Termina con una vittoria il primo appuntamento del mese di dicembre dell’UCC Assigeco Piacenza. Sul parquet del Pala A2A di Lumezzane i ragazzi di coach Lottici giocano un primo quarto equilibrato per poi tentare una prima fuga in avvio di terzo periodo e una seconda nei minuti iniziali di quarto quarto. In entrambe le occasioni i padroni di casa sono però bravi a rispondere colpo su colpo rientrando pienamente in partita, e i Lupi si trovano costretti a vivere l’ennesimo finale punto a punto della stagione.

Decisivi quattro tiri liberi di un glaciale Mazzucchelli, miglior realizzatore della serata insieme a Calbini con 16 punti, con la formazione bresciana che nel finale fallisce due volte il tiro della potenziale parità. Per l’Assigeco domenica prossima nuovo appuntamento in trasferta, con l’ostico impegno sul parquet di una San Vendemiano in scia positiva da cinque partite.

Le parole del coach

“Per noi era una partita importante e l’abbiamo affrontata con la giusta mentalità. Avevo chiesto ai ragazzi un passo avanti a livello difensivo e credo che stasera siamo stati bravi. Abbiamo commesso qualche errore in attacco nel terzo quarto perché la palla è stata troppo ferma, però abbiamo tenuto in difesa e questo ci ha portato alla vittoria”.

Luxarm Lumezzane – UCC Assigeco Piacenza 76-81

(23-17; 14-22; 17-21; 22-21)

Luxarm Lumezzane: Niccolò Piccionne 2 (1/3, 0/1), Armin Hrstic 7 (2/6, 1/6), Giacomo Siberna 16 (4/7, 2/3), Lazar Kekovic 10 (2/5, 0/5), Daniel Ohenhen 13 (6/9 da due); Luca Galassi 12 (3/5, 2/8), Emils Ivanovskis 6 (2/2 da tre), Francesco Deminicis 0, Andrea Sipala 10 (2/4, 2/2). Ne: Yordany Angarica, Lorenzo Varaschin, Luca Gelfi, Filippo Valle. Allenatore: Marco Ciarpella (assistenti: Andrea Guindani, Alessandro Luccariello).

UCC Assigeco Piacenza: Andrea Mazzucchelli 16 (4/7, 0/4), Lorenzo Calbini 16 (3/5, 2/4), Dalton Pepper 10 (4/9, 0/2), Massimiliano Ferraro 7 (2/2, 1/2), Simon Anaekwe 9 (4/7 da due); Leonardo Valesin 12 (3/6, 2/5), Martino Criconia 2 (1/1, 0/2), Giovanni Poggi 9 (3/5, 1/2). Ne: Gianmarco Fiorillo, Joaquin Sarmiento, Kuot Yak Deng Kuot, Gabriele Cattivelli. Allenatore: Simone Lottici (assistenti: Roberto Villani, Luca Ogliari).

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy