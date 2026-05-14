Atletica – Prove Multiple al Campus “Pino Dordoni” di Piacenza

Il Campus “Pino Dordoni” di Piacenza ha ospitato una intensa giornata di atletica leggera dedicata alle prove multiple delle categorie Cadetti e Cadette, accompagnata dalle gare di contorno riservate alla categoria Ragazzi e Ragazze e al Biathlon Esordienti M/F10 anni 2015-2016. Una manifestazione ricca di risultati e buone prestazioni per i giovani atleti dell’Atletica Piacenza.

Nelle prove multiple Cadetti era in programma l’Esathlon con lancio del disco. A mettersi in evidenza è stato Edoardo Millione, capace di conquistare un prezioso secondo posto nonostante una caduta nei 100 ostacoli che ha inevitabilmente compromesso il punteggio complessivo finale. L’atleta ha comunque reagito con determinazione nelle prove successive, riuscendo a mantenere la seconda posizione grazie alle buone prestazioni ottenute nelle altre discipline.

Nel pentathlon Cadette arriva un altro importante piazzamento con il secondo posto di Stella Gallinari, protagonista di una gara regolare e convincente. Bene anche Greta Galizia, quinta classificata, e Lea Boiardi, che ha chiuso la competizione al sesto posto.

A fare da cornice alla manifestazione si sono svolte anche le gare Ragazzi sui 60 metri e 1000 metri, dove l’Atletica Piacenza ha dominato le classifiche.

Grande protagonista della giornata è stato Milo Perotti, vincitore di entrambe le gare. Nei 60 metri ha fermato il cronometro a un eccellente 8”00, mentre nei 1000 metri ha chiuso con il tempo di 3’00”3, confermando grande versatilità e qualità atletiche.

Sui 60 metri il podio è stato completato da altri due atleti dell’Atletica Piacenza: Lorenzo Cremona, secondo classificato, e Leonardo Petri, terzo.

Anche nei 1000 metri i colori biancorossi hanno occupato interamente il podio grazie al secondo posto di Francesco Campanelli e al terzo di Leonardo Petri.

Tra le Ragazze da sottolineare anche la buona prova di Jasmine Scarcelli che, alla sua prima esperienza sui 1000 metri, ha conquistato un ottimo terzo posto chiudendo la gara in 3’33”0, dimostrando carattere e buone prospettive per il futuro.

Nelle gare esordienti per i colori bianco/rosso il podio vede Bulgarelli Francesco al secondo posto e Gallinari Emiliano al terzo posto seguiti da un folto gruppo di giovani atleti in erba.

La giornata piacentina ha così evidenziato ancora una volta la crescita del movimento giovanile dell’Atletica Piacenza, con numerosi atleti capaci di distinguersi sia nelle prove multiple sia nelle gare di velocità e mezzofondo.

Prossimo week end inizierà venerdi qui a Piacenza con le categorie giovanili per poi seguire a Parma sabato e domenica con i campionati regionali di società dove l’Atletica Piacenza prova a schierare sia uomini che donne.

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