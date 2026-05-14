Volley, Serie B2 – Definito il calendario dei playout salvezza per la Nordmeccanica VAP

La Federazione Italiana Pallavolo ha ufficializzato il calendario dei playout salvezza di Serie B2 che vedranno coinvolta la formazione Under 18 Nordmeccanica VAP, inserita nel girone E.
Calendario
16 maggio 2026 – ore 20:30
Palazzetto dello Sport di San Nicolò (via Aldo Serena)
Nordmeccanica VAP – Milano Team Volley
24 maggio 2026 – ore 20:30
Centro Puecher, Milano
Milano Team Volley – Nordmeccanica VAP
Come previsto dal regolamento, sarà disputato un set di spareggio nel caso in cui, al termine delle gare di andata e ritorno, le due squadre abbiano ottenuto una vittoria ciascuna e la stessa somma di punti.
Nel dettaglio:
- una vittoria per 3-0 o 3-1 assegna 3 punti alla squadra vincente e 0 alla perdente;
- una vittoria per 3-2 assegna 2 punti alla vincente e 1 alla perdente.
Ad esempio, se nella gara di andata la squadra A vince 3-0 e nel ritorno la squadra B si impone 3-1, si disputerà il set supplementare per determinare la squadra vincitrice del confronto.