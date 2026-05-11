Iscriversi al Registro italiano dei donatori di midollo osseo, sabato 16 maggio torna Match it now

Ci sono gesti semplici che possono cambiare una vita. Iscriversi al Registro italiano dei potenziali donatori di midollo osseo è uno di questi: una scelta che può offrire una possibilità di cura a chi è affetto da gravi malattie del sangue.

Il registro dei donatori

Nel mondo il registro della World Marrow Donor Association conta oltre 43 milioni di donatori. In Italia il Registro donatori di midollo osseo (Ibmdr) ha superato le 529mila iscrizioni, di cui circa 30mila nell’ultimo anno. Anche a Piacenza le adesioni sono in crescita, ma servono nuovi donatori perché la compatibilità tra paziente e donatore resta molto rara.

Per sensibilizzare la popolazione e favorire nuove iscrizioni, la Fondazione Admo Emilia-Romagna organizza anche nel 2026 “Match it Now”, la giornata dedicata alla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche. A Piacenza l’appuntamento è in programma sabato 16 maggio 2026 in largo Battisti, dalle 9.

La giornata del 16 maggio

Durante la giornata i volontari di Admo, insieme ai professionisti dell’Ausl di Piacenza, saranno a disposizione dei cittadini per spiegare come funziona l’iscrizione al registro e cosa significa diventare potenziale donatore.

L’iniziativa è stata presentata dal direttore generale dell’Ausl di Piacenza Paola Bardasi, insieme a Vittorio Fusco, presidente di Admo Piacenza, e ai professionisti coinvolti nella rete trapiantologica e trasfusionale: Daniele Vallisa, direttore del dipartimento di Oncoematologia e del Centro trapianti di Piacenza, Angela Rossi, direttore di Biologia dei trapianti, diagnostica molecolare e manipolazione delle cellule staminali emopoietiche, Francesco Romeo, direttore del Servizio di Immunoematologia e medicina trasfusionale, e Alessandra Riva, responsabile dell’Unità farmaci antiblastici.

Una forma concreta di solidarietà

“La donazione di midollo osseo è una delle forme più concrete di solidarietà – ha sottolineato Paola Bardasi – perché crea un legame diretto tra chi dona e chi sta affrontando una grave malattia del sangue. Come Ausl siamo parte di una rete altamente specializzata che segue tutto il percorso, dall’informazione al trapianto”.

“La compatibilità tra donatore e paziente non consanguineo è molto rara, circa una possibilità su 100mila – ha ricordato Vittorio Fusco – per questo ogni nuova iscrizione è importante. Per entrare nel registro bastano un test salivare e un questionario sanitario”.

Il Centro trapianti di Piacenza rappresenta oggi un punto di riferimento consolidato. “Sono stati effettuati complessivamente 782 trapianti di cellule staminali emopoietiche, di cui 256 allogenici, cioè da donatore – ha spiegato Daniele Vallisa – un’attività resa possibile dal lavoro integrato di numerose strutture aziendali”.

Il lavoro di laboratorio

Determinante anche il lavoro di laboratorio, spesso poco conosciuto ma fondamentale per rendere possibile l’abbinamento tra donatore e paziente. “Dietro ogni iscrizione c’è un percorso complesso fatto di analisi, verifiche e controlli – ha spiegato Angela Rossi – Il nostro centro è accreditato JACIE e dal Centro nazionale trapianti, a garanzia della qualità e della sicurezza del percorso”.

Fondamentale anche il contributo dell’Unità farmaci antiblastici. “La nostra attività supporta il programma trapianti preparando le terapie necessarie sia per il condizionamento del paziente sia per prevenire il rigetto”, ha aggiunto Alessandra Riva.

Dopo l’iscrizione al registro, il donatore resta disponibile nel tempo. Se emerge una compatibilità con un paziente, viene contattato per ulteriori accertamenti. “La tutela del donatore è sempre centrale – ha spiegato Francesco Romeo – Oggi nella maggior parte dei casi le cellule staminali vengono raccolte dal sangue periferico, con una procedura simile a un normale prelievo”.

Per iscriversi al registro occorre avere tra i 18 e i 35 anni, pesare almeno 50 chilogrammi ed essere in buona salute. La disponibilità resta valida fino ai 55 anni.

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