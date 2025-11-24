Serie B – Trenta minuti di ottima Bakery, poi passano i Bees 76-59. Salvemini: “Partita sfuggita dopo il nostro vantaggio”

Tre quarti di duelli a ottimo livello non sono abbastanza per Bakery Piacenza, a Castell’Arquato vincono i Fiorenzuola Bees 76-59. Decisivo lo sprint dell’ultimo quarto, come accaduto più volte nelle ultime partite biancorosse, per i padroni di casa che piazzano l’allungo decisivo. Un vero peccato per la Bakery, sotto di 5 punti all’intervallo e anche a fine terzo quarto, periodo in cui era arrivato il meritato sorpasso piacentino dopo un inseguimento punto a punto.

La cronaca della gara

Bocconcelli apre le marcature per i biancorossi, che poi reagiscono al primo parziale Bees con il contropiede di Ricci (5-4). Fiorenzuola ancora pericolosa sotto canestro, ma la Bakery regge, raccoglie un paio di rimbalzi offensivi e trova il sorpasso (11-10) con Dore. Momento positivo che si spezza con i canestri di Crespi per l’allungo di casa e non basta la tripla di Ricci: dopo 10’ Bees avanti 23-16.

Reazione positiva invece a inizio secondo quarto: Korlatovic segna da sotto, la bomba di Dore riporta Piacenza a -4 sul 25-21. Pochi punti prima della sfida dall’arco: Giannone risponde a Obljubech e tiene in scia gli ospiti. Prima dell’intervallo, è ancora una zampata di Dore, dalla lunga distanza, a rimettere Bakery ad un passo dagli avversari: 37-32 dopo 20’.

Equilibrio riproposto a inizio terzo quarto, col solito Dore (ancora con due tiri da tre) a tenere attaccati i biancorossi, prima del soprasso di Bocconcelli con gioco da 3 punti per il 42-43. Giannone cerca di allungare, ma Ambrosetti completa il controparziale gialloblù (49-45). Un altro 2+1 di Bocconcelli e i punti di Ricci non bastano per restare avanti a fine terzo, 55-50.

Fiorenzuola cerca l’allungo decisivo già dalla prima parte di quarto quarto. Il gancio di Biorac e la tripla di Korsunov spediscono i Bees avanti 65-52. Ricci e Dore (20 punti totali per il numero 14) allentano la morsa di casa, ma i Bees hanno una marcia in più nel periodo finale e indirizzano la gara fino al 76-59 finale. Ultimi minuti di partita in campo per tre giovani biancorossi: Edoardo Beccari, Giovanni Scardoni e Sebastiano Villa.

Prossimo impegno per Bakery Piacenza domenica 30 novembre 2025, alle ore 18, al PalaBakery contro LuxArm Lumezzane.

Le parole di Salvemini

“Abbiamo fatto bene nei primi tre quarti, rimanendo attaccati alla partita. Purtroppo, abbiamo subito alcune situazioni, fra cui 51 rimbalzi da parte dei Bees, dei quali 14 in attacco. All’intervallo, avevamo concesso 9 rimbalzi offensivi e questo è un aspetto troppo importante. Fiorenzuola ci ha attaccato bene nell’area e noi abbiamo faticato lì. Dopo, avevamo trovato le contromisure giocando anche alcune situazioni di difesa a zona”.

“Eravamo rientrati completamente nella gara, forse ci è scappata di mano quando abbiamo messo la testa avanti. In quel momento abbiamo sbagliato un tiro da tre punti in transizione e da lì in poi abbiamo pasticciato in attacco, perdendo ritmo e fiducia. Nel quarto finale abbiamo concesso 21 punti, a differenza dei 14 del secondo e 18 del terzo. Essere frenetici ci ha portato a troppa confusione nel finale”.

Fiorenzuola Bees-Bakery Basket Piacenza 76-59

(23-16, 37-32, 55-50)

Fiorenzuola Bees: Obljubech 6, Cecchinato 15, De Zardo, Ceparano 10, Crespi 18, Mazburrs 2, Biorac 4, Bara, Bottioni 6, Korsunov 7, Ambrosetti 8. All. Del Re.

Bakery Basket Piacenza: Dore 20, Giannone 5, Bocconcelli 10, Ricci 13, Abba 2, Morvillo 5, Villa, Beccari, Korlatovic 2, Borriello 2, Banella, Adamu 2, Scardoni. All. Salvemini.

