Serie B1 – Il Fumara MioVolley vince in rimonta con l’abbraccio del suo pubblico: Ostiano superata 3-1

Il Fumara MioVolley conquista la vittoria nel primo dei due confronti settimanali con Ostiano: le biancoblu, sotto nel punteggio dopo un primo set decisamente combattuto, non si scompongono duellando pallone su pallone con un’avversaria che cede soltanto al quarto set.

Coach Codeluppi manda in campo la diagonale Allasia-Liguori, Falcucci e Scarabelli bande, Amatori e Guaschino centrali con Nasi libero.

La cronaca

In avvio è la difesa ospite a fare la differenza: Ostiano riesce a contrastare le iniziative biancoblu trovando il primo strappo della serata (6-11) e costringendo il Fumara al timeout. Falcucci prova a ridurre lo svantaggio ma sono sempre le cremonesi a condurre (13-18) con coach Codeluppi che si gioca il temporaneo cambio di diagonale con gli ingressi di Caviati e Chinosi. Le biancoblu lottano fino al ventuno pari, c’è anche Sacchi a dar manforte ad una seconda linea dove Nasi è protagonista: sono però le ospiti a spuntarla sul 23-25.

Allasia colpisce nel segno con la sua battuta in un secondo parziale che si apre in favore delle biancoblu (7-3). Scarabelli e Liguori premono sulla difesa di Ostiano (11-7), Amatori firma la fast del 19-11: le avversarie provano a rimettersi in scia nell’ultima parte del set ma al Fumara basta un timeout per ritrovare compattezza e chiudere 25-17.

Il primo tempo di Guaschino segna l’avvio del terzo set dove è ancora Allasia efficace dalla linea dei nove metri. Ostiano ritrova compattezza, almeno fino alla metà del parziale: qui è il MioVolley a cambiare decisamente il passo lasciando le ospiti sul punto numero quattordici trovando così il sorpasso nel conto set.

Nonostante un’altra ottima partenza del Fumara, le lombarde duellano palla su palla ritrovando quello spirito visto nei primi due set: si passa dall’otto all’undici fino al quindici pari. L’inerzia non cambia nel prosieguo del parziale con le due squadre ad inseguirsi: il Fumara va sul 23-21, Ostiano ritorna sul 23-23 ma lo spunto decisivo che vale i tre punti è del MioVolley che chiude definitivamente sul 25-23.

FUMARA MIOVOLLEY-CSV RA.MA. OSTIANO 3-1

(23-25; 25-17; 25-14; 25-23)

FUMARA MIOVOLLEY: Allasia 5, Caviati, Liguori 16, Chinosi 1, Scarabelli 19, Falcucci 11, Sacchi, Amatori 9, Guaschino 11, Nasi (L). NE: Nedeljkovic. All. Codeluppi-Falco

CSV RA.MA. OSTIANO: Gagliardi 2, Frigerio 6, Barbarini 11, Barbiero 2, Grippo 2, Falotico 3, Bertaiola 13, Magri, Martinelli, Pinetti 12, Volta (L), Braga (L). NE: Focaccia, Viccardi. All. Bonini-Leali