I carabinieri si presentano a casa sua e trovano 2,5 etti di droga: tenta la fuga ma viene bloccato e arrestato

Si recano nella sua abitazione per un controllo e trovano una grande quantità di droga, arrestato. I fatti sono accaduti lunedì scorso a Piacenza. I militari hanno raggiunto la casa di un marocchino di 22 anni per un controllo in seguito ad alcuni fatti di cronaca.

Ma gli operatori non hanno trovato quello che cercavano, bensì 2,5 etti di hashish con 2500 euro in contanti. Vistosi scoperto, il nordafricano ha tentato la fuga ma è stato bloccato e arrestato. Processato per direttissima, il 22enne si trova ora agli arresti domiciliari.