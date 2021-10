Gara tutt’altro che da dimenticare per la VAP/UYBA alla prima trasferta stagionale in Serie C. Nonostante la sconfitta per 3-0 contro la Savi Italo Carpaneto Volley, le ragazze di coach Mineo possono dirsi soddisfatte per la prestazione. La squadra ha infatti ben figurato in fase difensiva e in fase di costruzione dimostrando una buona tecnica. Il risultato finale ha però dato ragione alle padrone di casa, forti di una superiore qualità tecnica e di una maggiore esperienza.