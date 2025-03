Maurizio Sesenna in “Canzoni Stonate” al Teatro Manicomics il 7 marzo

Maurizio Sesenna in “Canzoni Stonate” al Teatro Manicomics in via Scalabrini 19 a Piacenza venerdì 7 marzo alle ore 21.

Un insolito viaggio nel territorio della musica italiana, in zone solitamente poco frequentate, così, senza ragioni particolari, per semplici questioni anagrafiche, per distrazione, per la casualità di mancati incontri, perché creazioni a volte dissonanti rispetto al gusto del momento. Oppure poco notate alla loro uscita o poco conosciute nelle versioni originali rispetto alle modificazioni successive.

Non frequenti le occasioni per ascoltarle, almeno per un paio di ragioni: la fruizione di queste piccole storie necessita di un pubblico predisposto (cosa rara) e di qualcuno che le senta davvero, porgendole senza trucchi e senza inganni.

Alcune delle canzoni proposte provengono dalla tradizione popolare, altre da repertori del primo Novecento e poi dai Gufi, da Iannacci, Guccini, Ciampi, Gaber, Endrigo …

Sesenna in “Canzoni Stonate” al Teatro Manicomics

Appassionato d’arte in molte delle sue forme, ha “inventato” nel 1989 la galleria d’arte Rosso Tiziano, nell’antica chiesa dei Santi Nazzaro e Celso in via Taverna a Piacenza, contenitore che ha ospitato – e ospita – mostre, concerti, presentazioni ed eventi culturali. Ha frequentato corsi di teatro e clowneria – sempre finalizzati a “porgere” canzoni – con, fra gli altri, Lucia Vasini, Manicomics, Leo Bassi, Donati – Olesen e Linda Wise. Dal 1968 (sigh!) esprime cantando le sue emozioni. Fra gli episodi che più ama ricordare vi sono i concerti dedicati a Domenico Modugno, che per due estati consecutive ha portato nel porto antico di Lipari, con – ogni volta – un migliaio di persone ad ascoltare, una serata a Parigi, invitato da Mondadori France, per proporre musica italiana (Conte, Gaber, Modugno, Carosone, Dalla, Paoli, Buscaglione…) in occasione della Festa della Musica. Senza dimenticare il primo posto al Festival di Biella (ospite Teresa De Sio)che gli ha consentito qualche momento Rai a Roma, un evento tutto suo in un teatro municipale (Piacenza) esaurito, tanti momenti di soddisfazione, qua e là, come la presentazione del 1° CD alla Salumeria della Musica a Milano o lo spettacolo musical – teatrale con la formazione dei Magritte al Castello di Agazzano. Qualche libro scritto, qualche cortometraggio interpretato.