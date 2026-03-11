Dramma in via Bolzoni, un uomo si cosparge di liquido infiammabile e si da fuoco: intervengono polizia e 118

Momenti di grande tensione nel tardo pomeriggio davanti al centro di accoglienza per persone in difficoltà situato presso la stazione di Posta, in via Bolzoni. Intorno alle 17, un uomo ha compiuto un gesto estremo davanti ad alcuni passanti che hanno assistito alla scena.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe estratto una bottiglia contenente un liquido alcolico e, dopo essersi cosparso del contenuto, si è dato fuoco utilizzando un accendino o un oggetto simile. Alcune persone presenti nei pressi della struttura hanno immediatamente cercato di fermarlo e di convincerlo a desistere, ma il gesto è avvenuto comunque.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli agenti della polizia, che sono riusciti a spegnere le fiamme utilizzando un estintore in dotazione all’auto di servizio, evitando conseguenze ancora più gravi.

Contestualmente è arrivato anche il personale del 118, che ha prestato le prime cure all’uomo prima di trasportarlo d’urgenza in ospedale per le cure necessarie.

Secondo quanto emerso, non sarebbe la prima volta che l’uomo tenta un gesto simile: nei giorni scorsi avrebbe già cercato di darsi fuoco all’interno dello stesso centro di accoglienza di via Bolzoni. Le autorità stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto e la situazione personale dell’uomo.

