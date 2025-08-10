Siccità, l’annuncio del ministro Foti: “Sei milioni di euro per intervento idrico a Calendasco”

Al fine di procedere celermente alla programmazione e alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, la Cabina di regia per le crisi idriche, presieduta dal Ministro delle Infrastrutture Salvini, con la partecipazione del Ministro Tommaso Foti, ha approvato uno stralcio del “Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico”, composto da n. 75 interventi, per un importo complessivo pari a euro 957.062.827,86.

Tra questi l’intervento proposto da Atersir, con soggetto attuatore Ireti, che prevede la realizzazione di un nuovo campo pozzi a Calendasco, oggetto di finanziamento pari al costo preventivato di 6.717.852,47 euro. Il cronoprogramma dell’intervento prevede: la realizzazione del progetto idoneo per l’appalto entro il 30 settembre 2025, l’inizio dell’esecuzione dei a lavori a fare data dall’1 Gennaio 2027 e il collaudo degli stessi entro il 31 marzo 2028.

“L’approvazione di questo intervento – rimarca il Ministro Foti – è un passo decisivo per garantire al territorio piacentino un approvvigionamento idrico sicuro, moderno e rispettoso dei più recenti standard di qualità. I 6 milioni destinati a Calendasco consentiranno la realizzazione di un nuovo campo pozzi capace di migliorare sensibilmente la qualità delle acque distribuite nella pianura piacentina e nella parte sud-occidentale della rete cittadina, riducendo i livelli di nitrati e rispettando i nuovi limiti sul cromo esavalente. È un investimento che risponde a esigenze concrete di tutela della salute, di sostenibilità e di sviluppo, e che dimostra l’attenzione del Governo verso la sicurezza idrica e il futuro delle nostre comunità.”

