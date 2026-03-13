“Oltre il silenzio”, a Piacenza un incontro su tutele e impegno istituzionale contro il femminicidio

Mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 11.30, presso la Sala del Consiglio Provinciale della Provincia di Piacenza (Corso Garibaldi 50), si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Oltre il silenzio: impegno istituzionale e tutele legislative per le donne e gli orfani di femminicidio”.
L’iniziativa, promossa dal Tavolo Provinciale contro la violenza alle donne e di genere, si inserisce nel quadro delle attività dedicate alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza di genere. L’evento è inoltre accreditato presso l’Ordine degli Avvocati con il riconoscimento di due crediti formativi per la partecipazione in presenza.
A moderare l’incontro sarà Nadia Pompini, consigliera provinciale e presidente del Tavolo contro la violenza alle donne e di genere. I saluti istituzionali saranno affidati alla Presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli.
Tra i momenti più significativi della mattinata è prevista la video testimonianza di Giovanna Cardile, orfana di femminicidio, seguita dagli interventi di Gloria Zanardi, consulente esterno della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere. Parteciperanno inoltre Donatella Scardi e Anna Gallazzi del Centro Antiviolenza La Città delle Donne O.d.v., insieme a Roberta Beolchi, presidente dell’associazione Edela per gli orfani di femminicidio e autrice del libro “Fata Mamy e la magia dell’amore”.
L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, professionisti e realtà del territorio per approfondire le misure legislative, i percorsi di tutela e il sostegno alle vittime e agli orfani di femminicidio, con l’obiettivo di rafforzare la rete di prevenzione e assistenza.