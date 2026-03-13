Judo – Piacenza continua a raccogliere risultati positivi con gli atleti più giovani

Ancora soddisfazioni per la Judo Shiai Piacenza, che continua a raccogliere risultati positivi grazie ai suoi giovani atleti, impegnati sia nella lotta libera sia nel judo.

Nel settore della lotta spicca il risultato di Alessio Georgiev, che ha conquistato una medaglia di bronzo al Torneo Open di Livorno 2026 nella lotta libera. Buone indicazioni sono arrivate anche dalle prove di carattere degli altri due atleti piacentini Riccardo Melfa e Giovanni Mortati, che hanno dimostrato determinazione e spirito combattivo sul tatami.

Risultati incoraggianti anche nel judo. A Trofeo Italia Esordienti A, disputato a Torino, la giovane Emma Tromby ha centrato un ottimo quinto posto. Un risultato significativo, considerando che per lei si trattava del debutto da agonista in una competizione federale di questo livello.

Soddisfatti i tecnici della società piacentina: Francesco Giovoni per il settore lotta e Fulvio Sassi insieme a Fabiana Draghi per il judo, che si sono complimentati con i giovani atleti per l’impegno dimostrato e per le prestazioni offerte, sottolineando la tecnica e la grinta messe in mostra durante le gare.

