Riparte il ciclo di serate 2026 “A tu per tu con i grandi dello sport” il 13 marzo con l’alpinista Marco Milanese

Riparte da Piacenza il ciclo di serate 2026 “A tu per tu con i grandi dello sport” organizzate da DF Sport Specialist.
Con l’evento di venerdì 13 marzo, organizzato in collaborazione con il CAI PIACENZA, si riprende il filo degli incontri con i grandi dello sport.
Il primo appuntamento è con Marco Milanese, alpinista per passione e guida alpina per professione, che presenta una serata dal titolo “Climb up & Fly down”, un viaggio verticale in tutte le direzioni.
Marco Milanese ha aperto vie di arrampicata su roccia, ghiaccio e con gli sci ha sceso nuovi canali.
Si passerà dalla terra all’aria, altra sua passione, che l’ha portato a praticare slackline poi highline fino al 2014 quando è salito ancora più in alto indossando una tuta alare.
Sono molteplici le attività outdoor nelle giornate di Marco Milanese: l’attività in sé non è lo scopo, il suo obiettivo è la sua ricerca di libertà e di connessione con la natura.
“Dobbiamo vivere di gioia, inseguendo i nostri sogni. I nostri sorrisi saranno la loro pace” racconta.
Marco Milanese pratica anche il B.A.S.E. jumping, fa parte del team internazionale PhoenixFly, sempre alla ricerca di nuovi salti.
Vola anche in parapendio, con la speedride, pratica paracadutismo e, se nei suoi viaggi raggiunge il mare, prova a surfare qualche onda.
La passione di Marco Milanese per l’outdoor si può dire che sia davvero a 360 gradi: un percorso continuo di esplorazione, sempre alla ricerca di sé stesso e di un legame autentico e profondo con la natura, come ha raccontato nel suo libro “Volare le montagne”.