Buoni pasto per oltre 250 famiglie in difficoltà, il grande cuore dell’associazione William Bottigelli

13 Marzo 2026 Redazione FG Attualità
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L’assessore al Welfare Nicoletta Corvi ha ricevuto i rappresentanti dell’associazione William Bottigelli per la consegna, all’Unità Operativa Minori, di buoni spesa destinati a famiglie in condizioni di difficoltà economica.

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La benefica associazione piacentina, grazie al sostegno di Banca di Piacenza, di Conad, dell’Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Piacenza, di Confesercenti e altre realtà piacentine, permetterà di assegnare 252 buoni spesa da valore di 50 euro ad altrettante famiglie con bambini con fragilità economiche, seguite dai Servizi sociali del Comune di Piacenza.

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