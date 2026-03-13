Buoni pasto per oltre 250 famiglie in difficoltà, il grande cuore dell’associazione William Bottigelli

L’assessore al Welfare Nicoletta Corvi ha ricevuto i rappresentanti dell’associazione William Bottigelli per la consegna, all’Unità Operativa Minori, di buoni spesa destinati a famiglie in condizioni di difficoltà economica.
La benefica associazione piacentina, grazie al sostegno di Banca di Piacenza, di Conad, dell’Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Piacenza, di Confesercenti e altre realtà piacentine, permetterà di assegnare 252 buoni spesa da valore di 50 euro ad altrettante famiglie con bambini con fragilità economiche, seguite dai Servizi sociali del Comune di Piacenza.