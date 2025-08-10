Ciclismo – Fabio Sartori (Asd Programma Auto) trionfa nella cronoscalata Piode-Alpe Meggiana

Successo di categoria e top ten assoluta per Fabio Sartori, portacolori dell’Asd Programma Auto, formazione amatoriale piacentina del panorama ciclistico. Il rappresentante bianconero si è messo in mostra nella cronoscalata Piode-Alpe Meggiana, settima prova del circuito StarsCup e seconda della “Grancombi” andata in scena in terra piemontese.

Nello specifico, Sartori ha chiuso decimo assoluto, vincendo la propria categoria Master 4. La cronoscalata era lunga 10 chilometri e 100 metri, con un dislivello positivo di 860 metri, una pendenza massima del 12% e l’arrivo a quota 1553 metri

