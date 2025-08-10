Ciclismo – Fabio Sartori (Asd Programma Auto) trionfa nella cronoscalata Piode-Alpe Meggiana

10 Agosto 2025 Carlofilippo Vardelli Ciclismo, Notizie, Sport
Asd Programma Aut
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Successo di categoria e top ten assoluta per Fabio Sartori, portacolori dell’Asd Programma Auto, formazione amatoriale piacentina del panorama ciclistico. Il rappresentante bianconero si è messo in mostra nella cronoscalata Piode-Alpe Meggiana, settima prova del circuito StarsCup e seconda della “Grancombi” andata in scena in terra piemontese.

Nello specifico, Sartori ha chiuso decimo assoluto, vincendo la propria categoria Master 4. La cronoscalata era lunga 10 chilometri e 100 metri, con un dislivello positivo di 860 metri, una pendenza massima del 12% e l’arrivo a quota 1553 metri

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank
Radio Sound
blank blank