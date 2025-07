Sicurezza, il comitato cittadini chiede di partecipare all’incontro con Piantedosi: “Giusto ascoltare chi ogni giorno vive la città”

Matteo Cordani, cittadino e referente del gruppo di vicinato Lupini-Farnesiana/Due Stadi , zone interessate dai recenti e gravi episodi di violenza, chiede di partecipare all’incontro tra l’amministrazione e il ministro Matteo Piantedosi, in programma il prossimo 15 luglio.

“Considerato che sono stato il primo ad attivarmi in questa funzione sul territorio, chiedo formalmente di poter partecipare all’incontro previsto per martedì 15 luglio con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Prefetto di Piacenza e il Sindaco”, scrive in una nota.

LA NOTA DI MATTEO CORDANI

Non avendo ricevuto alcun riscontro “ufficiale” alla lettera e al comunicato inviato e che è stato ripreso da tutti i principali quotidiani locali – sia online che cartacei – ritengo doveroso poter rappresentare, di persona, il disagio e le preoccupazioni reali che viviamo ogni giorno.

Desidero evidenziare che la sera del 1 luglio ho già avuto modo di confrontarmi con il sindaco Tarasconi in merito al comunicato inviato, incontrandola proprio ai giardini di via Ottolenghi. Tra l’altro il giorno stesso in cui in città si è verificato un altro grave episodio: la rissa in via Boselli.. In quell’occasione abbiamo discusso del comunicato che ho scritto e che è il riflesso fedele di ciò che i cittadini vivono ogni giorno, in mezzo alla strada, nei parchi e nei quartieri, e ho esortato a nome di tutti la richiesta di interventi in aiuto alla città.

La situazione è critica, è sotto gli occhi di tutti, e chi ricopre ruoli istituzionali non può ignorare la voce di chi si spende quotidianamente per tenere viva l’attenzione sulla sicurezza e sul decoro urbano.

È fondamentale che chi prende decisioni sulla sicurezza possa ascoltare chi ogni giorno vive la città, cammina nei quartieri, ascolta i cittadini e si impegna in prima linea. Portare il Ministro tra la gente non è solo simbolico: è necessario.

