Sorpreso a spacciare tenta la fuga ma si schianta contro un’auto, 25enne accerchiato e bloccato in Largo Erfurt

Nel pomeriggio del 11 maggio, la Squadra Mobile ha arrestato dopo una serie di appostamenti un altro spacciatore di cocaina.
Il soggetto è un cittadino albanese di 25 anni, incensurato ed in regola sul territorio nazionale, che da alcuni giorni era monitorato dagli investigatori per una serie di sospetti scambi con tossicodipendenti del luogo, ai quali portava la sostanza arrivando in macchina dall’acquirente.
Come un vero e proprio rider della cocaina, lo spacciatore era molto attivo nella fornitura al dettaglio nella città di Piacenza, ma arrivava a portare droga anche in Provincia.
Nel primo pomeriggio di lunedì, gli investigatori della Squadra Mobile sono intervenuti dopo una cessione di cocaina ad una quarantenne italiana, che si era avvicinata al veicolo in uso allo spacciatore in Largo Erfurt.
Vistosi scoperto, il pusher con una pericolosa mossa alla guida dell’auto ha cercato di liberarsi dei poliziotti, andando però ad impattare contro un veicolo parcheggiato, venendo quindi subito accerchiato ed immobilizzato prima che potesse scappare.
Sottoposto a perquisizione, lo hanno trovato in possesso di 565 euro in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività di spaccio al dettaglio.
Gli investigatori hanno proceduto all’arresto del soggetto per spaccio di cocaina.
Attraverso le immediate indagini, gli agenti hanno individuato numerosi acquirenti di cocaina dallo spacciatore arrestato.
Lo spacciatore è stato quindi portato in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.