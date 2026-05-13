Mi piace Pediatria e Congresso nazionale Sinupe, a Piacenza occhi puntati sulla nutrizione pediatrica

La salute dei bambini e degli adolescenti è una responsabilità che guarda lontano. A partire da questa consapevolezza torna a Piacenza l’ importante appuntamento scientifico di rilievo nazionale, dedicato alla salute dell’infanzia e dell’adolescenza. Il 22 e 23 maggio 2026, al Best Western Park Hotel, si svolgeranno in contemporanea la XIV edizione di “Mi piace… Pediatria” e il XIII Congresso nazionale della Sinupe, la Società italiana di nutrizione pediatrica: due giornate di confronto e approfondimento sui temi più attuali della pediatria e della nutrizione pediatrica.

Promosso e organizzato da Giacomo Biasucci, direttore del Dipartimento Salute donna, infanzia e adolescenza dell’Azienda Usl di Piacenza e professore associato di Pediatria all’Università di Parma, il congresso rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e di condivisione delle esperienze cliniche. Un momento di dialogo e crescita che riunirà a Piacenza specialisti provenienti da tutta Italia per riflettere insieme sulle nuove frontiere della cura pediatrica.

“Come sempre – sottolinea il professor Biasucci –il nostro obiettivo è mettere sul tavolo di confronto le evidenze più recenti condividendo saperi ed esperienze utili nella gestione clinica quotidiana. Verranno affrontati temi come la nutrizione, le malattie metaboliche ereditarie e quelle endocrinologiche, coinvolgendo anche neuropsichiatri infantili, dietisti e psicologi. La chiave, in questa due giorni di lavori, così come nella pratica clinica quotidiana è la multidisciplinarità, per questo negli ultimi anni abbiamo sempre più ampliato la partecipazione di società scientifiche e istituzioni, tra cui l’Università di Parma, l’Azienda Usl di Piacenza e la Regione Emilia-Romagna».

Accanto ai grandi nomi del panorama accademico e ospedaliero nazionale, sarà significativa anche la presenza dei professionisti piacentini, a conferma del ruolo centrale svolto dall’Azienda Usl di Piacenza nell’ambito della pediatria specialistica. Tra questi, Giuseppe Cannalire, responsabile dell’ambulatorio di Endocrinologia e diabetologia pediatrica; Maria Elena Capra, responsabile del Centro dislipidemie pediatriche; Nicoletta De Paulis, referente dell’ambulatorio di allergologia pediatrica respiratoria e alimentare; Silvia Peveri, responsabile dell’Allergologia Ausl Piacenza, e Massimo Rossetti, direttore della Neuropsichiatria e psicologia dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’evento vedrà la partecipazione di numerosi professionisti in platea – pediatri di libera scelta, ospedalieri e universitari, ma anche neuropsichiatri infantili, psicologi, dietisti e altre figure sanitarie – tutti accomunati dallo stesso obiettivo: prendersi cura dell’infanzia in modo sempre più consapevole, aggiornato e multidisciplinare.

Il programma scientifico affronterà temi di grande attualità e crescente rilevanza clinica. Si parlerà del rapporto tra alimentazione e rischio cardiovascolare nell’infanzia, delle criticità legate alle diete di eliminazione e selettive in età pediatrica e del ruolo della nutrizione nel lattante nello sviluppo dell’immunità. Ampio spazio sarà dedicato anche alla gestione nutrizionale dei neonati prematuri dopo la dimissione, un ambito particolarmente delicato che richiede approcci personalizzati e integrati.

Tra i focus della seconda giornata le diete a base vegetale in età pediatrica e l’impatto dei nuovi livelli di assunzione di nutrienti sulla pratica clinica quotidiana, con strumenti utili per una corretta valutazione nutrizionale. Particolare attenzione sarà riservata anche al rapporto tra autismo e alimentazione selettiva, con approfondimenti sulle implicazioni cliniche e sulla gestione nella ristorazione scolastica, oltre agli ultimi aggiornamenti in allergologia pediatrica, settore in continua evoluzione.

Presieduto dal professor Biasucci e sostenuto dal consiglio direttivo Sinupe guidato da Elvira Verduci, il congresso si conferma così un appuntamento di riferimento per tutti i professionisti coinvolti nella salute e nella nutrizione del bambino e dell’adolescente. Un’occasione preziosa per fare rete, condividere competenze e costruire insieme una visione sempre più integrata e consapevole della pediatria del futuro.

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