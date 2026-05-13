Temporali e forte vento in arrivo domani, allerta della protezione civile

Allerta ARANCIONE e GIALLA per temporali anche nella provincia di Piacenza.
Per la giornata di giovedì 14 maggio sono previste condizioni di marcata instabilità atmosferica con venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 Km/h), con possibili temporanee raffiche di intensità superiore sui crinali appenninici e zone collinari; mentre sulle pianure occidentali e sulla Romagna i venti sono previsti sempre da sud-ovest di burrasca moderata (62-74 Km/h).
Nel pomeriggio sono inoltre previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle pianure occidentali e sulla zona a ridosso del corso del Po. Inoltre sul settore collinare montano centro-occidentale si potranno generare occasionali fenomeni franosi su versanti particolarmente fragili, ruscellamenti ed innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua del reticolo minore.