Temporali e forte vento in arrivo domani, allerta della protezione civile

Allerta ARANCIONE e GIALLA per temporali anche nella provincia di Piacenza.

Per la giornata di giovedì 14 maggio sono previste condizioni di marcata instabilità atmosferica con venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 Km/h), con possibili temporanee raffiche di intensità superiore sui crinali appenninici e zone collinari; mentre sulle pianure occidentali e sulla Romagna i venti sono previsti sempre da sud-ovest di burrasca moderata (62-74 Km/h).

Nel pomeriggio sono inoltre previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle pianure occidentali e sulla zona a ridosso del corso del Po. Inoltre sul settore collinare montano centro-occidentale si potranno generare occasionali fenomeni franosi su versanti particolarmente fragili, ruscellamenti ed innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua del reticolo minore.

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