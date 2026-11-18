L’Università Cattolica del Sacro Cuore torna a ospitare i Laboratori di Progettazione della Sostenibilità. Il 20 novembre riparte l’iniziativa, frutto della collaborazione tra la Facoltà di Economia e Giurisprudenza e Deloitte Climate & Sustainability, grazie a cui agli studenti e studentesse del Corso di Laurea triennale in Economia e Management per la Sostenibilità verrà data l’opportunità di affrontare casi di studio per poi tradurli in pratiche aziendali concrete.

Un modo, questo, per fornire agli studenti del campus di Piacenza strumenti in grado di affinare le loro competenze su temi complessi, a partire dalla decarbonizzazione passando per i rischi climatici e i green claims.

Monica Veneziani: “Collegare gli insegnamenti universitari alle decisioni delle imprese”

“Con questi laboratori vogliamo rafforzare il collegamento tra gli insegnamenti del corso di laurea e le decisioni che le imprese sono chiamate ad assumere per integrare la sostenibilità nella propria gestione”, sottolinea Monica Veneziani, coordinatrice della laurea triennale in Economia e Management per la Sostenibilità.

“Il confronto con i professionisti di Deloitte permette agli studenti di applicare le conoscenze acquisite a situazioni concrete, valutando le implicazioni economiche, ambientali e sociali delle scelte aziendali. L’obiettivo è sviluppare capacità di analisi e di giudizio, insieme a competenze operative utili per affrontare con rigore le sfide della transizione sostenibile”.

“È un’esperienza”, prosegue Veneziani “che arricchisce la formazione universitaria e aiuta gli studenti a comprendere come potranno contribuire, nei futuri ruoli professionali, al cambiamento delle organizzazioni”.

Sei appuntamenti e tre focus tra novembre 2026 e aprile 2027

Quest’anno il percorso formativo, che si concluderà il prossimo mese di aprile, prevede tre focus e sei distinti appuntamenti.

Green and social claims, gli incontri del 13 e 20 novembre

Il primo focus, “Green and social claims” vedrà come relatrici il 13 e il 20 novembre (dalle 15,45 alle 17,15) in Università Cattolica Sonia Belloli (Director, Deloitte Legal) e Raffaella Sciartilli (Director, Deloitte Climate & Sustainability).

Biocarburanti e PPA per la decarbonizzazione: gli incontri di febbraio 2027

Il secondo dei due temi affrontati sarà “Biocarburanti e PPA: due leve per decarbonizzare”, durante gli incontri fissati il 19 e 26 febbraio 2027 (dalle 16,45 alle 18,15) con ospiti Alessandro Caminiti (Director, Deloitte Climate & Sustainability) e Enrico Camelin (Manager, Deloitte Climate & Sustainability).

Rischio natura e Value at Risk: appuntamenti il 9 e 16 aprile 2027

Di “Rischio natura e Value at Risk” si parlerà durante gli ultimi due appuntamenti, grazie alla presenza di Alessio Bocco (manager, Deloitte Climate & Sustainability) nelle giornate del 9 e 16 aprile 2027 (16,45-18,15).

L’inaugurazione del 20 novembre con Allena, Fellegara, Gazzaniga e Pareglio

Ad inaugurare i laboratori saranno, il 20 novembre, il Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza Marco Allena, il Pro-Rettore vicario di Università Cattolica del Sacro Cuore Anna Maria Fellegara, Enrico Gazzaniga, Audit & Assurance Leader, Deloitte Central Mediterranean e Stefano Pareglio Presidente di Deloitte Climate & Sustainability e Professore ordinario di Economia Applicata in Università Cattolica del Sacro Cuore, che ha evidenziato come “i temi di sostenibilità che verranno presentati e discussi con gli studenti sono tra quelli di maggiore interesse, oggi, per le aziende: le nuove regole in materia di comunicazione ambientale e sociale, il ruolo dei biocarburanti nel percorso di decarbonizzazione, l’impatto della degradazione della natura sulla redditività delle imprese. La forma didattica del laboratorio, poi, consentirà una intensa interazione che sarà particolarmente utile agli studenti”.