Spacca i finestrini delle auto vicino alla stazione, bloccato nella notte dai carabinieri

28 Maggio 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
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Decisiva la segnalazione al numero unico d’emergenza 1-1-2 e il rapido intervento del Radiomobile di Piacenza: denunciato un 56enne, recuperati occhiali, capi e oggetti rubati dalle vetture. 

I fatti

Nella notte del 27 maggio 2026, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza sono intervenuti con urgenza a Piacenza in viale Sant’Ambrogio, nell’area dei parcheggi adiacenti alla stazione ferroviaria, dopo la segnalazione di una residente nei palazzi di fronte che dal suo balcone aveva notato un uomo intento a danneggiare alcune auto in sosta.

L’intervento, scattato intorno all’1:45, ha permesso ai militari di sorprendere e bloccare poco dopo un 56enne residente a Piacenza, denunciato in stato di libertà per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. 

L’intervento dei carabinieri

All’arrivo della “gazzella”, i militari hanno udito rumori di vetri infranti e hanno subito individuato una prima auto danneggiata, alla quale era stato rotto il finestrino posteriore destro e danneggiata la maniglia della portiera anteriore destra. Poco distante sono stati riscontrati danni anche su un’altra vettura grigia, con segni di forzatura sul vetro laterale lato guida, e su un fuoristrada, trovato con il finestrino anteriore sinistro infranto e l’abitacolo rovistato. 

Il sospettato è stato fermato mentre si aggirava tra le auto parcheggiate. Secondo quanto ricostruito, aveva le mani sporche di detriti e vetro ed era in possesso di un attrezzo metallico di circa 17 centimetri, con estremità a cacciavite, ritenuto idoneo allo scasso e posto sotto sequestro.

Durante la perquisizione, i militari hanno recuperato diversi oggetti ritenuti provento di furto: un paio di occhiali da sole con custodia nera, una spazzola per capelli grigia, un peluche azzurro raffigurante un uccello con un cuore rosso e un pantalone bianco da uomo. Tutto il materiale è stato sequestrato. 

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato accompagnato negli uffici del Nucleo Operativo e Radiomobile per le procedure di identificazione, e dopo aver notiziato l’Autorità Giudiziaria, il 56enne è stato denunciato in stato di libertà.

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