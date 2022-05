Sport e Street Art: il 3 giugno si inaugura il playground Bakery Piacenza Basket

Venerdì 3 Giugno alle ore 19, all’interno del Polisportivo, la Bakery Piacenza incontrerà la comunità in occasione dell’inaugurazione del nuovo campo da basket che la società sportiva ha recentemente riqualificato, in collaborazione con l’associazione culturale Diciottotrenta, dandogli nuova vita. Un luogo pronto ad accogliere tanti giovani appassionati di sport della nostra città.

Un omaggio per la città dove la società è nata, oltre a un luogo di incontro dove promuove momenti di aggregazione rivolti alla comunità in generale, coinvolgendo tutti i giovani, con lo scopo di trasmettere i veri valori dello sport.

Nell’ambito del progetto “Giovani Protagonisti”, concepito dal Comune di Piacenza per sanare le zone della città, con la riqualificazione dello storico campetto da basket, prende dunque ufficialmente forma “Playground Bakery Basket: sport e comunità”.

“La Bakery Piacenza ha voluto fare un regalo alla propria città e a tutti i giovani. Il progetto va nella direzione della rigenerazione urbanistica e sociale grazie allo sport, inteso proprio come riqualificazione di strutture che già si hanno per alimentare un circolo positivo di sport, aggregazione giovanile e salute dopo un periodo di pandemia che non ha permesso ancora del tutto il ritorno alla normalità. Certi del suo potenziale, siamo fiduciosi che questo campetto diventerà uno dei punti di riferimento chiave per i giovani e le loro famiglie. Oltre che luogo di iniziative ad alto valore sportivo e sociale”.