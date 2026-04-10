Intervento dei vigili del fuoco a Caratta, incendio in un cantiere edile

Un incendio è divampato nei pressi di Caratta, frazione di Gossolengo, all’interno di un’area dove sono in corso lavori per la realizzazione di alcune villette.

Le fiamme si sono sviluppate per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per contenere e spegnere il rogo, evitando che potesse estendersi alle abitazioni vicine o ad altre strutture.

Al momento non si segnalano feriti. Restano da chiarire le cause dell’incendio e da valutare eventuali danni alle costruzioni.

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